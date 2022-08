Álvarez Balanta cambiaría de equipo en Bélgica y se perdería la Champions League

Eder Álvarez Balanta está en los planes de uno de los equipos más representativos de Bélgica./ TWITTER: @ClubBrugge

El próximo 1 de septiembre cierra el mercado de fichajes en el Viejo Continente, y los clubes hacen sus últimas movidas para fortalecer sus nóminas de cara a la nueva temporada en la que los futbolistas colombianos son protagonistas, pues aún hay varios de ellos que no han definido su futuro.

De momento, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Santiago Arias han estado en el sonajero de varias escuadras que tienen en carpeta a los jugadores cafeteros que no tienen asegurada su continuidad en sus respectivos equipos.

Los fichajes de futbolistas colombianos que rompieron el mercado de pases fue el Luis Sinisterra y Luis Javier Suárez. El primero fue fichado por el Leeds United de la Premier por un valor a los 35 millones de euros, siendo la venta más cara en la historia del Feyenoord superando a la de Dirk Kuyt cuando fue traspasado al Liverpool en 2006.

Por su parte, el delantero samario Luis Javier Suárez cambio de aires tras varios años en el balompié español para ser vendido por el Granada FC al Olympique de Marsella, que desembolsó por el colombiano una cifra cercana de 10 millones de euros, y tuvo un debut soñado al marcar doblete en la fecha 1 de la Ligue 1 ante el Reims.

Ahora todas las miradas apuntan al defensor central bogotano Éder Álvarez Balanta que actualmente juega para el Brujas de Bélgica, al que llegó en 2019 procedente del Basilea de Suiza en el que jugó durante tres temporadas.

De acuerdo a la información del medio belga Sporza, el entrenador del Brujas, Carl Hoefkens, no tiene como prioridad al ex River Plate, por tal razón, las directivas del Blauw-Zwart no vería con malos ojos darle luz verde al colombiano para que abandone la disciplina del club.

De salir del Brujas, Éder Álvarez Balanta no cambiaría de liga dado que ya hay una escuadra de la Jupiler Pro League que querría contar sus servicios para la presente campaña que ya arrancó en Bélgica. El club en el que recalaría el defensor de 29 años es el Standard Lieja, que a diferencia del Brujas no marcha bien en liga de ese país.

En presente temporada, Álvarez Balanta a disputado dos encuentros con su equipo, 45 minutos en el triunfo ante el Genk, y 61 en la derrota del Brujas por la fecha 2 de la Jupiler Pro League.

El Standard de Lieja es uno de los equipos más representativos del fútbol de Bélgica con 124 años de historia, en sus vitrinas reposan 8 campeonatos ligueros y acarrea una sequía de cinco años sin ser campeón de su país.

En la Jupiler Pro League está ubicado en la décimo primera posición con 7 puntos y menos tres en la diferencia de gol. El pasado domingo derrotó en condición de visitante al KV Kortrijk por la mínima diferencia con anotación de Selim Amallah. Por la fecha 7 se medirá el sábado 3 de septiembre al KV Oostende.

