Vuelta a España 2022: Esteban Chaves decepcionado por su rendimiento, “quiero devolverle el dinero al equipo”

Termina la primera semana en La Vuelta a España, sin contar el día descanso y las tres etapas disputadas en Páises Bajos, la llegada a terreno español no fue sencilla ya que la alta montaña fue la gran protagonista antes de la segunda jornada de descanso. Los corredores colombianos, pese a que han intentando mantenerse a rueda de los líderes, han cedido tiempo en la general y no han podido destacar en esta edición. Esteban Chaves, quien fue podio de la Ronda Ibérica en 2016, realizó un balance de lo sucedido hasta el momento en la competición.

La Vuelta España 2022 ha estado marcada por la alta montaña, los largos recorridos y el imponente ritmo que han puesto varios equipos a lo largo de las diferentes fracciones. En la última etapa, el corredor Remco Evenepoel defendió la camisa roja en el ascenso y dio un golpe de autoridad a la clasificación general. En esta etapa el corredor Esteban Chaves terminó en la casilla 75 a 1205″ del líder.

El mejor colombiano en la clasificación general es Miguel Ángel López del Astana, quien ahora es octavo a 05′:03″ de Evenepoel, seguido por Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost que es 20 a 08:42″, Sergio Higuita del Bora Hansgrohe que es 21 a 09:45, Santiago Buitrago Bahrain Victorious que es 45 a 34:48, Esteban Chaves del EF es 51 a 37′:45″, Harol Tejada del Astana es 110 a 1:24:56 y Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates es 150 a 2:02:51.

“Siento que decepcioné al equipo”

En una entrevista para su propio equipo (EF Education-EasyPost), Esteban Chaves realizó un balance de la temporada, de su primer año vistiendo los colores del equipo, de la Vuelta a España 2022 y de su momento en la carrera. El corredor colombiano manifestó sentirse decepcionado por su nivel y asegura que siente que decepcionó al equipo.

“Puse mucho esfuerzo para venir aquí (...) A mitad de temporada, todo pintaba muy bien y estaba muy emocionado por la Vuelta. Era como si todo estuviera fuera del camino, y yo estaba en una carretera, pero estos últimos días sufrí”, aseguró el corredor, quien también manifestó que “no es sólo físico, mentalmente, es decepcionante. He estado en estas situaciones antes, y sé cómo es, pero aún duele. Siento que decepcioné al equipo”.

“Cuando eres un atleta profesional, no se trata solo de ti(...) se trata de todas las personas a tu alrededor que trabajan para esto: mi familia, mi esposa, todo el equipo. Todos están involucrados y dan el 100%, por lo que es decepcionante. Duele, pero es parte de ser un atleta profesional”, afirmó el corredor que se mostró un poco frustrado por lo hecho hasta el momento en la Ronda Ibérica.

Sobre lo que seguirá siendo su participación en La Vuelta a España 2022, “en este momento, no importa (...) Es lo que es. Es la tarjeta que tenemos. Lo que he aprendido de esto es que hay que seguir, seguir trabajando. No podemos cambiar nada sobre el formulario (...) luego la contrarreloj, mi cuerpo tenga un poco de tiempo para recuperarse. En el deporte, el cambio puede cambiar en un día”.

Por último afirmó que, “Realmente quiero devolverle el dinero al equipo. Veo lo duro que trabaja todo el mundo. Todos dan el 100%. Por mi parte, seguiré empujando, seguiré creyendo y seguiré sonriendo”.

