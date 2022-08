Vuelta a España: una grande con buenos recuerdos para Colombia

Así ha sido la historia de los colombianos en la Vuelta a España

La edición 77 de la Vuelta a España tiene a 7 ciclistas colombianos en competencia: Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Harold Tejada en el Astana; Sergio Higuita del Bora; Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, Juan Sebastián Molano en el Emirates y Rigoberto Urán con Esteban Chaves en el Education First. Esta, una de las 3 carreras más importantes del ciclismo mundial le ha traído momentos memorables al país, pero solamente dos han podido salir campeones, por eso, a continuación, reviviremos algunos de los eventos más importantes de los ‘escarabajos’ en la competencia internacional.

Inicios

La participación colombiana en la Vuelta se remonta hacia los años 70, fue Giovanni Jiménez el primer ciclista que se enfrentó a las montañas ibéricas, él les abrió la puerta a muchos de los ‘escarabajos’ que siguen participando de la competencia, pero el evento más importante fue en 1985, cuando un equipo colombiano, por primera vez entraba en disputa por la camiseta roja, con el que hoy en día se identifica al líder de la clasificación general.

En aquel equipo aparecía un joven Luis Alberto Herrera, ‘Lucho’ o ‘el jardinerito de Fusagasugá’, esto por ser la población donde nació, y que es uno de los máximos referentes del ciclismo nacional y mundial. En esa primera carrera dejó una muy buena impresión, pero, más adelante, conseguiría la gloria.

La Vuelta a España de 1987

El equipo Café de Colombia - Varta junto con otras 18 delegaciones, que en total sumaban 179 ciclistas, arrancaron el 23 de abril de ese año en Benidorm, tenía algunos favoritos y viejos conocidos, uno de los más aclamados, era el español Laudelino Cubino, que en las primeras etapas empezó a ser uno de los más férreos contendores de ‘Lucho’ Herrera.

No obstante, y para no hacer tan largo el cuento, hacia la mitad de la competencia, puntualmente en la etapa 11, Herrera consiguió ponerse como líder de la montaña, una distinción que empezaba a ser costumbre para los ‘escarabajos’, en ese momento, la camiseta amarilla no solamente avisaba el buen estado del colombiano, también que se acercaba a los primeros puestos de la clasificación general.

Tomado del Twitter de la Vuelta a España

Ese día, con 26 años lograba una gesta, hasta ese momento única en el deporte nacional, rompía lo ponía como favorito para el título, consideración que no se tenía antes de comenzar la carrera, pero que con méritos logró establecer y tras 105 horas, 34 minutos y 25, el 15 de mayo del 1987 se consagró campeón de la Vuelta a España.

El mito de Fabio Parra

Solo dos años después de la gesta del ‘Jardinerito de Fusagasugá’, el 24 de abril de 1987 comenzó la edición 44 de la Vuelta a España, empezando la competencia, Omar ‘El Zorro’ Hernández comenzó a ser el protagonista, al punto de ser el gran candidato al título, de hecho, de las 21 etapas, el ciclista bogotano fue líder de la clasificación en 9 fracciones.

Fabio Enrique Parra, de Sogamoso Boyacá siempre estuvo cerca de los líderes, a pesar de no quedarse con el título, esa edición de la carrera es recordada como una de las mejores de la historia, pues el ciclista que compitió para el Kelme, equipo español, se peleó el título contra el local Pedro Delgado.

Tomado de: @PlataformaRC. Fabio Parra en competencia.

El buen momento de los otros ciclistas colombianos en la carrera hicieron una especie de cofradía nacional, a pesar de no pertenecer a los mismos equipos, aunque esto último no es una confirmación, esa interesante competencia dejó una mancha por la forma en que Pedro Delgado le ganó a Parra.

Esto último por el particular hecho que se encontró a Delgado pasándole un sobre a Ivan Ivanov, un ciclista ruso, que luego de esto empezó a ser uno de los mayores perseguidores del colombiano, a pesar de no ser parte del equipo del ciclista español.

El último triunfo

El año 2016 quizás fue el mejor de la carrera deportiva de Nairo Quintana, en el Tour de Francia fue tercero de la clasificación general y en su llegada a la Vuelta a España tenía sed de revancha con Chris Froome. El 20 de agosto arrancó una de las más grandes gestas del ciclismo colombiano.

De las 21 etapas de la Vuelta a España, Nairo Quintana ganó 1 y fue líder en 13 de esas, el boyacense hizo recordar lo que hacía casi tres décadas habían logrado Luis Herrera y Fabio Parra, principalmente por que la fracción que ganó fue la de Lagos de Covadonga, una de las más importantes de la carrera.

Nairo Campeón Vuelta a España

Esa edición tuve una participación especial de otro colombiano, Esteban Chaves, quien terminó tercer, a poco más de 4 minutos de Nairo en la clasificación general, lo mismo que ocurrió en la carrea del 89 cuando Fabio Parra compartió el podio con Óscar Vargas.

Menciones especiales

En total, 128 ciclistas colombianos han participado en la Vuelta a España, 5 de ellos son lo que tienen más participaciones: Fabio Parra, Víctor Hugo Peña, Sergio Luis Henao, Rigoberto Urán y Esteban Chaves; todos estos con 7.

La última vez que un equipo colombiano estuvo presente en la carrera fue el Manzana Postobón en el 2017, junto con este, otros 6 equipos nacionales han participado de la Vuelta a España, siendo el Ryalcao - Postobón el que más participaciones tuvo; 7 en total.

20 ciclistas han logrado victorias de etapa, que si suman, acumulan 34 triunfos, siendo Francisco Rodríguez, Félix Cárdena, Santiago Botero y Miguel Ángel López los que más han conseguido, con 3, cada uno.

Siete colombianos se han subido al podio de la Vuelta: Luis Herrera, Fabio Parra, Francisco Rodríguez, Óscar Vargas, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Estos junto a Darwin Atapuma, Martín Farfán, Omar Hernández y Félix Cárdenas han sido los que han portado alguna camiseta en la competencia, siendo Nairo el que más tiempo la ha portado, en una misma edición.

