Vuelta a España 2022: Rigoberto Urán más sincero que nunca, “cuando arrancan no soy capaz de seguirlos”

La alta montaña está haciendo de las suyas en La Vuelta a España y a los corredores más experimentados les ha costado seguir el potente ritmo del lote y de los favoritos a la general. El ciclista Jay vine del Alpecin-Deceunick, repitió victoria en la Ronda Ibérica, en la sexta fracción también se impuso, en esta ocasión logró dejar a tras al grupo de los fugados y coronó el ascenso a Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza. Remco Evenepoel se mostró fuerte y defendió bien la camisa roja.

Por parte de los colombianos, el mejor de la jornada fue Sergio Higuita del Bora Hangrohe quien cruzó la línea de meta a 02:39″ en el puesto 19, seguido por Miguel Ángel López del Astana con el mismo tiempo. Rigoberto Urán del EF Education EasyPost fue 22 y cruzó a 02:43″, Santiago Buitrago del Bahreain Victorious fue 44 a 06:24″, Esteban Chaves llegó en el puesto 79 a 13:41″ y el último fue Juan Sebastián Molano que llegó 167 a 29:10″.

La siguiente etapa de La Vuelta a España traerá un nuevo reto para los escaladores, pues será una jornada de alta montaña con un recorrido de 171.4 kilómetros que partirá desde Villaviciosa y culminará en Les Praeres. Nava. Cinco premios de montaña, dos de tercera, una de segunda y dos de primera categoría con un final en alto. Una fracción que podría ser clave para las aspiraciones de los favoritos en la general y culminará una dura primera semana.

“Estoy bien, pa’ no preocuparlos”

Tras la dura octava etapa de La Vuelta a España, el corredor Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost habló para las redes sociales del Go Rigo Go y allí dio sus impresiones con respecto a lo sucedido en la jornada. El escarabajo fue muy sincero y señaló que pese a que lo intentó, le costó mucho seguir el ritmo del pelotón.

“Dosificando las fuerzas parce, con una marcha, cuando arrancan no soy capaz de seguirlos, trato de perseguirlos pero es lo que hay, no me da, no me da para aguantar con el cambio de ritmo, claro se intenta pero es duro, muy duro, pero seguimos camellándole ahí en forma, pero bien”, aseguró Rigoberto Urán tras la jornada.

El corredor colombiano también habló sobre lo sucedido en la fracción y aseguró que fue un día “muy duro” sin embargo se mostró optimista de cara a los siguientes retos. “Yo creo que hoy fue más duro y el ritmo, todo el día pa’ arriba, pero bueno, ahí vamos muchachos a lo bien. Bien pa’ no preocuparlos”.

Rigoberto Urán es uno de los corredores más experimentados en el lote, esta es la vigesimosegunda participación del colombiano en una de las tres grandes del ciclismo (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y es la séptima participación en la Ronda Ibérica, de las cuales abandonó en dos ocasiones (2014 y 2019) y logró su mejor puesto en 2018 cuando culminó en la séptima posición, siendo superado por Miguel Ángel López que fue tercero.

