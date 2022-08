Las pistas que dejó Shakira en sus redes sociales tras su separación de Gerard Piqué

Fotos orignales: Instagram | Edición: Infobae Colombia

Desde hace varios meses, la noticia de la separación de Shakira y Gerard Piqué viene llenando los titulares de la prensa rosa en todo el mundo, ya que después de 12 años de relación y dos hijos de por medio, Sasha y Milan, la que parecía ser una de las relaciones más estables de la farándula, llegó a su fin.

La pareja se conoció formalmente, durante el mundial de 2010 en el que Shakira compuso el que fuera el himno del evento deportivo más importante que se realiza cada cuatro años. El primer acercamiento lo tuvieron posiblemente, durante las grabaciones del clip de Waka Waka, pero todo trascendió más allá de aquella participación de Piqué en el video musical.

Es de recordar que, en ese momento, la colombiana sostenía una relación con Antonio de la Rúa, pero los rumores eran fuertes sobre su ruptura y meses después de oficializó el romance entre la barranquillera y Piqué. Los paparazzi captaron la llegada de Shakira a Barcelona en ese primer encuentro formal y desde ese momento, no les perdieron la vista a sus movimientos.

Sin embargo, varios portales nacionales e internacionales revelaron que la colombiana dejó varias pistas desde que, al parecer, conoció los movimientos que tenía el español con otras mujeres. La primera publicación data del pasado 20 de marzo, en la que Shakira expresó públicamente la admiración que sentía por el zaguero central, cuando a pesar de las lesiones que lo aquejaban, jugó con el Barcelona.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió la intérprete de ‘Te Felicito’ en su cuenta oficial de Instagram.

Shakira escribió la última felicitación para Gerard Piqué en redes sociales. Tomado de Instagram @shakira

Otro de los datos que llamó la atención de sus seguidores en Instagram, fue el hecho de que desde esa fecha comenzó a compartir solamente contenido del reality en el cual era jurado junto a Nick Jonas y Liza Koshy. De esta primera temporada, Shakira compartió la coreografía de su más reciente éxito musical Te Felicito y las grabaciones del programa estadounidense Dancing with myself.

Singers Shakira and Nick Jonas attend the 2022 NBCUniversal Upfront in New York, U.S., May 16, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz

Una semana después, finalizando marzo, la artista compartió en su cuenta de Instagram un viaje que realizó, presuntamente, para olvidarse los problemas. Cabe destacar que esta publicación da muestra de su gran pasión por el surf, por lo que estuvo acompañada de dos hombres que serían los instructores de la cantante colombiana con quienes se les vio muy sonriente luciendo el atuendo que se utiliza para esta práctica deportiva.

“Después de meses en ayuno forzado de surf, hoy fue como andar en bicicleta mientras las olas parecían llevarse mis problemas”, fue el pie de foto con el que acompañó la publicación.

Captura video Shakira

El 22 de abril, Shakira estrenó el videoclip de la canción Te Felicito junto a Rauw Alejandro, en redes sociales se especuló que esta fue una indirecta para Gerard Piqué, además, sus seguidores aseguraron que la artista ya sabía de los movimientos de su expareja.

Te felicito de Shakira en Spotify. (foto: Venezuela News)

Semanas después, en la celebración del Día de la Madre, la barranquillera compartió una fotografía junto a sus hijos, Sasha y Milan. Para ese momento, los rumores sobre la separación eran más fuertes, pues no existían publicaciones en las que se viera rastro de Gerard Piqué y esto elevó la temperatura en los medios de comunicación.

Shakira compartió una enternecedora fotografía junto a sus hijos, Milán y Sasha. Tomada de Instagram @shakira

A finales de mayo, Shakira fue la invitada a la alfombra roja del Festival de Cannes y asistió al estreno de la película ‘Elvis’. En ese momento, la cantante lució un vestido en escote forma corazón que acompañó con unos guantes en velo negro, y en su cuello una gargantilla de diamantes, con unas sandalias negras que hacían juego perfecto para el atuendo.

Para esa ocasión, Shakira fue comparada con la princesa Diana de Gales, cuando se enteró de la infidelidad del príncipe Carlos con Camila Parker, pues la silueta del vestido era muy similar a la que utilizó Lady Di en su primera aparición en público después de anunciado su divorcio con el futuro rey de Inglaterra.

(Fotos: Twitter @theemmegirl)

Después de estrenar el video musical de la canción Don’t you worry, el 4 de julio se confirmó definitivamente que Shakira se separaba de Gerard Piqué y desde ese momento comenzaron las batallas judiciales por la custodia de los hijos de la expareja, además, de los bienes que capitalizaron juntos. Mientras todo esto ocurría en los estrados, la colombiana seguía con la promoción de su reality.

Adicionalmente, se sumó la enfermedad por la que atravesó su padre quien debió ser internado en una clínica y sometido a una cirugía, por lo que Shakira estuvo muy pendiente de su recuperación y contribuyó a los cuidados de su progenitor.

A través de un conmovedor video, Shakira mostró cómo avanza la recuperación de su padre tras un golpe sufrido en la cabeza. FOTO: vía Twitter (@Shakira)

