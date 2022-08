Shakira habría descubierto la infidelidad de Gerard Piqué sin ayuda de detectives

Shakira se enteraría de la infidelidad de Piqué antes de acabar con la relación. (Fotos: Revista ¡Hola! / Instagram/@holacom)

La separación de Shakira y Piqué sigue siendo el tema más comentado por los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. También es uno de los más difundidos a través de las redes sociales y por el mundo del espectáculo, porque los internautas quieren unir todas las piezas que sean necesarias para saber exactamente qué sucedió, ha pasado y acontecerá con el futbolista y la barranquillera.

Han pasado aproximadamente dos meses desde que la cantante colombiana confirmara que se estaba separando. Las hipótesis que se han creado a través de las diferentes plataformas que ofrece la red sobre el fin de la relación afirman que el defensa español le había sido infiel a la madre de sus hijos. Aunque no ha pasado tanto tiempo desde que empezaron las suposiciones, cada vez más hay datos que, al juntarlos, podrían corroborar que Piqué tendría intenciones amorosas con otra persona mucho antes de dejar a Shakira

También le puede interesar: Tatiana Calderón correrá en la Fórmula 2 con el patrocinio de Karol G

En medio de los comentarios de diferentes personas en la web en relación a la ruptura de la expareja, quedó la duda de cómo la cantante se dio cuenta de la presunta traición, misma que se habría asegurado después de conseguir que unos detectives privados trabajaran para ella.

Según el portal web Informalia, dedicado en gran parte a revelar noticias de famosos y celebridades, comentó que el especialista en fotografía y profesional en seguir la vida de personas en tendencia, Jordi Martín, divulgó las más recientes imágenes del reconocido español junto a su nueva novia y comentó ante un medio español que Shakira ‘‘sospechó que Gerard estaba con alguien más cuando él rechazó la idea de buscar ayuda para salvar la relación‘’. Aseguró que la intérprete de ‘Loba’ le ofreció alternativas, pero él pensaba que no era necesario, aun cuando todo parecía estar desmoronándose.

Jordi Martín es uno de los paparazzi más polémicos en el mundo del entretenimiento. Instagram:@jordimartinpaparazzi

“Shakira propone una terapia de pareja y él se opone. Shakira empieza a sospechar que hay algo porque él se niega a ir a una terapia de pareja”, comentó Jordi en la entrevista que le realizó el medio de comunicación europeo.

También le puede interesar: Amparo Grisales protagoniza campaña de promoción de La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos

Se aseguró que la vocalista y figura mundial estuvo detrás de su ex insistiéndole para que encontraran una solución y fue al cabo de un mes que el rechazaba sus propuestas para mejorar el entorno amoroso-familiar.

“Antes del comunicado, Shakira insiste en intentar solucionar las cosas y él le dice que no hay nada que hacer. Shakira tarda como un mes en emitir el comunicado. En ese mes y medio está insistiendo en que ‘por favor y por favor’. Y Gerard dice ‘hasta aquí’”, continuó afirmando uno de los paparazzi más polémicos en el mundo de la farándula.

Después de esto, la cantante habría contratado los servicios de investigadores privados solo para corroborar lo que ya sospechaba, pero aún cuando todo salió a la luz pública y miles de personas continúan hablando de la vida de los dos ex tórtolos, parece ser que nada hará que vuelvan. Menos cuando se vio a Piqué con Clara Chía, su actual enamorada, en conciertos, en la boda de un amigo, cenando y dándose besos haciéndole entender a quienes han captado esos momentos en los que han estado juntos, que no les interesa en lo absoluto que todo el mundo se entere de que se aman y que el jugador de fútbol ya no quiere estar con Shakira.

SEGUIR LEYENDO: