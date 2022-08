Ciclista francés arremete en contra de Nairo Quintana tras descalificación en el Tour: “está claro que no todos respetan las normas”

Gaudu habló de Nairo Quintana y lo sucedido en el Tour de Francia. Foto: REUTERS/Marco Bertorello

Mientras todos los ojos de los seguidores del ciclismo están puestos en La Vuelta a España, hay otros quienes siguen de cerca lo sucedido con el corredor colombiano, Nairo Quintana, quien decidió retirarse de la ronda ibérica debido a la suspensión realizada por la UCI tras su participación en el Tour de Francia. No han sido días fáciles para el pedalista de Cómbita, Boyacá y a esto se suman las recientes declaraciones entregadas por el corredor David Gaudu, quien no dudó en criticarlo.

Es importante recordar que en la pasada edición del Tour de Francia, el corredor colombiano lideró al Arkéa-Samsic y fue uno de los grandes protagonistas de la competencia y pese a que no ganó ninguna fracción, luchó por un puesto en el top 3. Quintana finalmente culminó la Grande Boucle ubicado en la sexta posición y fue superado por Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Geraint Thomas, David Gaudu y Aleksandr Vlasov.,

El ciclista colombiano se preparó para su participación en La Vuelta a España 2022, sin embargo, a muy pocos días de dar comienzo a la competencia, la Unión Ciclística Internacional (UCI) notificó a Nairo Quintana que fue sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol y señaló que, “los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”.

Aunque en un comienzo el ciclista colombiano manifestó que esto no afectaría su participación en La Vuelta a España, sin embargo, un día después decidió no participar para preparar su defensa ante la suspensión y la cual fue recientemente presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Esto fue confirmado por su abogado y de acuerdo con algunos medios de comunicación, el colombiano presentó un documento de 15 páginas en el que se exponen los argumentos de su defensa.

David Gaudu y Nairo Quintana tuvieron una competencia intensa en el Tour de Francia por un cupo en el top 5, sin embargo el francés superó al colombiano y quedó en el cuarto puesto. Tras lo sucedido con el pedalista boyacense, el corredor del Groupama- FDJ aseguró que no le prestó atención a la descalificación a su descalificación y afirmó que “sabemos que todos no respetan las reglas”.

Cycling - Tour de France - Stage 12 - Briancon to Alpe d'Huez - France - July 14, 2022 Team Arkea - Samsic's Nairo Quintana in action with riders stage 12 REUTERS/Gonzalo Fuentes

“Ni siquiera presté atención al hecho de que Nairo fue descalificado. En cualquier caso, sabemos que todos no respetan las reglas. Aunque hubo pequeños roces contra Nairo durante el Tour, no me molesta porque no compito en bici por Quintana, sino por mí. Así que mejor lo dejo pasar, voy a entrenar para intentar ganarle hasta en el agua”, afirmó Daviud Gaudu en una entrevista con el medio francés Sud Ouest.

Gaudu resaltó lo sucedido con Quintana en una fracción del pasado Tour de Francia en donde manifestó que el líder del Arkéa-Samsic, se “aprovechó” del trabajo realizado y aunque le pidió que hiciera el relevo pero este se negó y a pocos kilómetros de meta Nairo decidió atacar.

“Quintana no me ha pasado al relevo y al final ha decidido atacarme. El director me gritaba que le mordiera. He visto que arrancaba desde muy lejos y me he dicho: por amor propio le voy a pillar y le voy a pasar. Ha sido una justa venganza”, afirmó

