Nairo Quintana sigue su duro entrenamiento mientras soluciona su caso por presunto uso de Tramadol

Nairo Quintana no deja de entrenar y mejorar sus condiciones físicas, mientras adelanta su defensa ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte -TAS. Ya ha pasado una semana desde que el colombiano fue notificado con una sanción por parte de la UCI por el presunto uso de Tramadol durante el Tour de Francia.

Desde entonces, Nairo se volcó a revertir dicha sanción, alegando ser inocente de lo que se le acusa. Como consecuencia, la Vuelta a España salió de los planes del capo boyacense faltando apenas un día para el arranque en Países Bajos.

“Ahora mismo no tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competición. Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España aún no me encuentro en condiciones, prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer, así que estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, fueron sus declaraciones en donde anunciaba su renuncia a asistir a la ronda ibérica.

En paralelo, el equipo confirmaría que el colombiano no estaría en la competencia y que por ende no se cubriría la vacante que dejaba el líder de la escuadra. Días después sería Yvon Ledanois, director deportivo del Arkea, quien se mostraría extrañado por la descalificación de Quintana del pasado Tour de Francia, diciendo: “No tenemos idea de donde salió el tramadol que dicen que ingirió. Es muy poco lo que hay que decir porque seguimos metidos en el problema. Lo lamento por él y por el equipo sin dudas”.

Para el conjunto francés la descalificación de Nairo no solo ha hecho que su principal corredor, para las clasificaciones generales en competencias por etapas, se aísle para defenderse, sino que también los ha puesto en una zona de riesgo en la tabla de ascensos, pues si el cafetero no logra demostrar su inocencia, el equipo perdería definitivamente más de 450 puntos en dicha tabla y tendría que esforzarse el doble en el poco calendario ciclístico que queda para este 2022, para poder aspirar a subir al World Tour, pero si pasa todo lo contrario, volverían a estar en el top 10 de los mejores equipos de la temporada.

Mientras tanto, Quintana no le baja a sus entrenamientos, pues en sus historias de Instagram compartió una rutina que hizo junto a otros corredores y amigos como Víctor de la Parte, Alex Aranburu y su hermano Dayer Quintana, entre otros.

Vale recordar que en la notificación emitida por la UCI se especificó que el boyacense no estaba suspendido para competir, pues si hubiera querido estaría haciendo la Vuelta a España. Por ahora se desconoce en qué competencia reaparecerá y en qué va como tal el caso, que de paso sea dicho, para el abogado del colombiano, Andrés Charria, hay varios puntos que generan una sensación de rareza sobre el proceder de la Unión Ciclística Internacional en esta eventualidad, para lo cual, solo tendrá 10 días para apelar, cuando lo normal es que sean 21 días, según ha declarado el jurista.

