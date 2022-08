Nairo Quintana presentó apelación ante el TAS por lo sucedido en el Tour de Francia, qué pasará con el ciclista

Nairo Quintana se defiende ante el TAS por acusación de uso de Tramadol en el Tour de Francia 2022. Foto: Arkéa-Samsic

El ciclista colombiano, Nairo Quintana, ya presentó su apelación ante el TAS, buscando revertir la descalificación en el Tour de Francia, por cuenta de la UCI al haberle encontrado rastros de la sustancia Tramadol en la sangre, durante el desarrollo de la competencia francesa.

Durante la transmisión de la Vuelta a España, el comentarista Óscar Restrepo contó que se comunicó con el abogado Andrés Charria quien lleva el caso del deportista boyacense, junto con otros abogados italianos, confirmando que en las últimas horas se presentó la debida apelación, tal y como lo había dicho Quintana al renunciar a la ronda ibérica para proceder a defenderse de esta acusación.

El jurista le dijo a Restrepo que la labor ya se hizo y que en sí desconoce el tiempo que tiene el Tribunal de Arbitraje del Deporte para dar a conocer su concepto sobre dicha apelación: “presumo yo, que por igualdad de las partes, debería tener 10 días, pero no es atinado decirlo”.

Además, Charria le dijo que de perderse esta apelación, no habrá una segunda oportunidad de defensa, por lo que se daría por sentado que el deportista cafetero usó Tramadol en la competencia francesa y se ratificaría su descalificación allí, perdiendo definitivamente los puntos logrados en el ranking UCI para su equipo Arkea Samsic, el cual, aunque no queda en la zona de riesgo de no poder subir al World Tour, tendría que hacer un gran esfuerzo en lo poco que queda de calendario de este 2022.

Quintana no se ha referido al tema, pero sigue entrenando en territorio europeo a esperas de la respuesta en los próximos días, o semanas, sobre su caso. El campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España 2014 y 2016, respectivamente ha sido blanco de críticas por cuenta de algunos de sus compañeros del pelotón, quienes no han dudado en juzgar al colombiano por esta eventualidad.

Dentro de la sanción que presentó la UCI se especifica que no se le prohibía correr, pero Nairo ha preferido no hacerlo, por lo que hasta la fecha no hay información de en dónde podría reaparecer.

Charria fue el abogado que llevó el caso de la expedalista María Luis Calle hace algunos años, cuando fue acusada de dopaje retirándole la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, la cual, finalmente, fue recuperada para la hoy retirada ciclista paisa.

En redes sociales se presentó hace algunos días una campaña de apoyo por parte de sus seguidores, para hacerle saber al ciclista de Cómbita que no está solo y que confían en él, camino que, al parecer, no han tomado desde el Arkea Samsic, pues sus comunicados para referirse al tema son cortos y más informativos sobre la decisión de Nairo de dejar la Vuelta a España de lado para atender su caso.

La única declaración que se ha tomado desde el equipo ha sido la del director deportivo Sebastien Hinault, quien dijo: “No tenemos idea de donde salió el tramadol que dicen que ingirió. Es muy poco lo que hay que decir porque seguimos metidos en el problema. Lo lamento por él y por el equipo sin dudas”.

