La dos caras de la polémica por modificación del oratorio en el aeropuerto El Dorado

Oratorio para católicos en el aeropuerto El Dorado.

El viernes 26 de agosto, el aeropuerto El Dorado anunció a través de sus redes sociales que el espacio del oratorio católico será modificado en los próximos días y tendrá adecuaciones con el objetivo de llegar a ser un lugar para la reflexión natural de cualquier tipo de culto.

En su cuenta oficial dee Twitter informó que este espacio será adecuado “como un espacio de culto y reflexión neutral. En donde serán bienvenidas todas las religiones”.

Oratorio aeropuerto El Dorado. Foto: Twitter @BOG_ELDORADO

Lo anterior ha generado todo tipo de reacciones y comentarios; de acuerdo a información revelada por la revista Semana, una persona que pertenece a iglesia católica contó que el padre que acompañaba el oratorio en El Dorado tuvo que estar presente en el momento que desmontario es espacio católico.

“Colombia es un país laico donde hay múltiples iglesias, entonces cada una debería tener su oratorio. Este es el principio de lo que nos espera a la iglesia católica”, detalló el medio mencionado por medio de un audio.

Hasta el momento, el concesionario OPAIN, encargado de administrar, modernizar, expandir, operar, mantener y comercializar el Aeropuerto, no se ha pronunciado al respecto.

En un principio se presume que esta determinaciónn fue una orden del gobierno de Petro. Sin embargo, un operador de OPAIN indicó para Semana que la decisión la tomó directamente la administración de El Dorado, y que la obra no correspondía a una influencia u orden del gobierno.

La polémica se trasladó a las redes sociales y se cuestionó sobre las adecuaciones del espacio católico desde el gobierno de Petro y destacan que no pase lo mismo que en Nicaragua, país centroamericano que, en cabeza del presidente Daniela Ortega, ha tomado postura ofensiva en contra de la iglesia católica.

“Colombia es un País laico con 73% de católicos, lo respeto pero genera tristeza. Ojalá nuestros temores sean infundados y no pase lo mismo de Nicaragua”, “Al mejor estilo de la dictadura NICARAGUENSE, ordenan desmontar un oratorio ubicado en el aeropuerto el Dorado de Bogotá”. Son algunos de los comentarios que se vieron en Twitter sobre lo peligroso que puede ser para la mayoría de creyentes colombianos.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Alfonso Garzón, escribó a través de sus redes sociales que, “esto es grave, ¿para montar espacio de “neutralidad” al culto, desmontan uno que ha “pertenecido” a la inmensa mayoría de creyentes en Colombia y buena parte del mundo? Esto despierta un sentimiento amargo y violencias ocultas que el mundo ya conoce”.

“Que el gobierno con su discurso anti progresista y excluyente, del Estado laico y de la igualdad, no restrinja a los cristianos católicos de sus lugares y costumbres sagradas. Bien podrían hacer un lugar para todos, pero este oratorio, era muy querido para los católicos”, relató un Brigadier General (r) de Infantería de Marina, Rafael Alfredo Colón Torres.

Vale resaltar que, en días pasados hubo la polémica en cuanto al pago de impuestos por parte de las iglesias sin importar su religión. Una de las defensoras de esta iniciativa es la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien ha afirmado que “es muy posible” que se llegue a estos recaudos gracias a la Reforma Tributaria.

Los diferentes debates en el Congreso de la República sobre la reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y -según la parlamentaria- el proyecto de ley ha sido bien recibido a pesar de las críticas, pues el gobierno ha dicho que se pueden negociar o modificar algunos puntos de esta propuesta.

Si bien, desde campaña y tras las designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, se ha dicho que no se va a proceder con el cobro de impuestos a las iglesias, desde la bancada del Partido Alianza Verde quiere que ese punto sea incluido en la nueva Reforma Tributaria.

Katherine Miranda afirmó que se está analizando la propuestas púes hay iglesias que tienen comportamientos muy similares a los de una empresa, por lo que sería posible el recaudo de este impuesto.

“Es muy posible (…) Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, señaló a Blu Radio.

