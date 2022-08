Aida Merlano aseguró que prefería hacerse matar antes que regresar a prisión

Aida Merlano

El jueves, 26 de agosto, se llevó a cabo la audiencia del juicio que sigue en curso para Aida Victoria Merlano y el odontólogo Javier Guillermo Cely. En medio de esta diligencia intervino la excongresista Aida Merlano, quien entregó declaraciones por medio de una reunión virtual. Allí, expresó que tenía pleno conocimiento de la fuga que le estaban preparando desde fuera de la cárcel y aseguró que “si no me puedo fugar me voy a hacer matar”.

La excongresista por el partido Conservador dio detalles que no había revelado en momentos anteriores. Frente a la preparación de la fuga, asegura que las dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no solo tenían conocimiento de su fuga, sino que además, presuntamente, le habría permitido a las personas que prepararon su fuga que el plan siguiera su curso, sin tomar medidas preventivas.

Aida Merlano relató que la cuerda que utilizó para escapar por la ventana del consultorio odontológico se la lanzaron desde una zona en la que, según detalla, solo tienen acceso el personal encargado de custodiar a las reclusas.

“Me la tiraron en la madrugada una semana antes por la ventana del patio, al frente de mi puerta, me golpearon y allí estaba la tula que llevé a la cita odontológica”, contó Aida Merlano durante la audiencia.

De igual manera, dejó en claro que tenía conocimiento desde semanas anteriores del plan que se estaba gestando para huir de la condena que estaba pagando al interior de la cárcel Buen Pastor. Para esto, confesó que se preparó físicamente para estar en condiciones óptimas al momento de lanzarse por la ventana.

Además, dijo que sostuvo una reunión vía ‘zoom’ con una persona que se identificó como Salvador para que este le informara los pormenores del plan que tenían en favor de su fuga. En este encuentro virtual, sostiene Merlano, le mostró planos del consultorio odontológico del que debía saltar para luego subirse a la motocicleta que la estaría esperando para que emprendiera su huida.

Otra revelación importante que dio en el curso de la audiencia en contra de su hija, fue le expresó a su padre que prefería resultar muerta antes que regresar al centro carcelario.

“Hablé con mi padre y le dije y él me preguntó que qué posibilidad había de que la fuga tuviera éxito y le respondí que había una posibilidad del 80 por ciento y un 20 por ciento de que me cojan, pero a mí no me van a agarrar, entonces hay un 20 por ciento de que me encuentren muerta, sino me puedo fugar me voy a hacer matar, prefiero estar muerta que volver a la cárcel”, indicó Aida Merlano.

Además de esta declaración, la exrepresentante a la Cámara señaló que tenía un trato diferente por parte de las dragoneantes del Inpec, pues dijo que nunca la requisaban cuando asistía a las citas médicas. Situación que aprovechó para entrar ropa, zapatos y celulares, según relató.

Para tener la seguridad de que iba a sostener contacto con sus seres queridos, confesó que tenía, la mayor parte del tiempo, dos celulares, en caso de que la guardia del centro carcelario le decomisara un celular en medio de las requisas que se realizaban en la cárcel.

Actualmente, Aida Merlano se encuentra prófuga de la justicia, luego de ser condenada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción electoral. Al inicio de la audiencia dijo que se conectaba a la diligencia judicial vía digital, dado que se encuentra bajo “la protección del gobierno de Nicolás Maduro”.

