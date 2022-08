Steven Alzate también dijo presente en la EFL Cup al marcar para el Brighton & Hove Albion

El colombiano marcó en la victoria de su equipo por la segunda ronda de la Copa de la Liga ante el Forest Green. Tomado de @Colanalytics

Poco a poco las diferentes competencias del Viejo Continente van tomando vuelo y así mismo los jugadores colombianos están teniendo rodaje para la próxima fecha FIFA, en la que esperan ser tenidos en cuenta por el seleccionador nacional Néstor Lorenzo para los juegos de la Tricolor ante Guatemala y México en septiembre.

Este miércoles varios futbolistas cafeteros tuvieron acción con sus respectivos equipos en Inglaterra, en los que fueron protagonistas por la segunda ronda de la Copa de la Liga que definió a los clasificados a la siguiente fase del torneo.

El Brighton & Hove Albion, en el que milita el volante Steven Alzate, logró un importante triunfo en condición de visitante ante el modesto Forest Green, que juega en la Tercera División del balompié inglés (Football League One) en el que el colombiano recibió la confianza para ser parte de la titular de Graham Potter.

El duelo se llevó a cabo en el estadio The Bolt New Lawn que tiene una capacidad para 5.147 espectadores que llenaron el recinto deportivo para ver al Forest Green, que en la League One marcha en la posición 20 con tan solo 4 unidades, pero su afición aguardaba porque su escuadra logrará la gesta ante las Gaviotas.

Le puede interesar: Luis Sinisterra fue elogiado por la prensa inglesa y su entrenador tras su estreno

El celofán se rompió a los 38 minutos gracias al alemán Deniz Undav, quien recibió una asistencia de su compañero Evan Ferguson para luego rematar de pierna izquierda desde el centro del área para vencer la resistencia del portero local McGee.

Antes de finalizar la primera parte, el Brighton & Hove Albion se iría al camerino con la tranquilidad de ir por arriba del marcador por dos goles luego de una salida desde el costado derecho de Ed Turns, quien se juntó con el paraguayo Julio Enciso, que asistió a Steven Alzate que de zurda sacó un remate de media distancia para poner las cosas 2-0.

Steven Alzate marcó el segundo tanto de equipo por la EFL Cup Images via Reuters/Matthew Childs

En los 90 más adición, llegaría la estocada final de la escuadra de Alzate por intermedio de Evan Ferguson, que pierna izquierda puso el 3-0 tras una asistencia de Cameron Peupion.

Por su parte, Steven Alzate fue el segundo jugador con mejor calificación de su equipo al recibir un 8,0 solo por debajo de Evan Ferguson, que obtuvo un 8,3 de acuerdo a los datos de la aplicación 365 Scores.

En números, el rendimiento de Alzate fue superlativo, puesto que tuvo una efectividad de pases completados del 92 por ciento con un 66 % de duelos ganados.

Ahora los dirigidos por Graham Potter se verán las caras por la tercera ronda de la EFL Cup ante el Arsenal, que comenzó con pie derecho su andar en la Premier League de la que es el actual líder con puntaje perfecto en tres fechas disputadas.

Al igual que Alzate, Luis Sinisterra al servicio del Leeds United abrió el camino de la victoria de su club sobre Barnsley al que derrotó 3-1 en condición de local y ahora se medirán en la próxima instancia al Wolverhampton en el que actual el defensor antioqueño Yerson Mosquera.

Este sábado 27 de agosto a las 9:00 a. m. (hora colombiana) habrá duelo de colombianos por la cuarta jornada de la Premier League dado que el Brighton & Hove Albion recibirá en su estadio al Leeds United. Cabe recordar que Steven Alzate no ha tenido acción por liga, mientras que Sinisterra ha jugado algunos minutos ingresando desde el banco de suplentes.

SEGUIR LEYENDO: