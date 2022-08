Natalia París respondió a seguidor que le pidió serle infiel a su pareja con él

Tomada de Instagram @nataliaparisartist

Natalia París es una de las personalidades del entretenimiento colombiano que todavía sigue robándose más de un suspiro entre sus seguidores, y es que la paisa ha invitado en repetidas ocasiones a sus fanáticos a convivir en armonía, pero todo con el toque sutil de la desnudez, lo que hace que sus curvas queden al descubierto y sea aclamada por varios internautas.

Sin embargo, hay quienes aprovechan esa picardía de la paisa para que en cada una de sus apariciones en Instagram en la que abre la popular caja de ‘preguntas y respuestas’ le planteen interrogantes que en ocasiones pueden resultar incómodos para algunas celebridades, pero la DJ ha sabido responder con total tranquilidad.

Recientemente, un internauta se quiso pasar de gracioso con la paisa por lo que le lanzó el siguiente interrogante: “Le serías infiel a tu novio. Tengo 24 años. Sería un poco de colágeno. ¿Qué opinas?”.

Ante el panorama planteado, la modelo paisa aclaró que le gusta la fidelidad y dio cuenta de la edad de su pareja, que supera en tres años al arriesgado joven , y con el humor que la caracteriza señaló que ya tiene el colágeno que necesita.

“Jejeje me gusta la fidelidad. Tengo un novio que tiene 27 y lo quiero honrar siempre demostrándole lealtad. También me gusta el colágeno, jejeje, pero ya tengo el mío. Gracias por hacerme sonreír”, fueron sus palabras sobre el tema.

La respuesta de la paisa generó todo tipo de reacciones en el portal de chismes Rastreando Famosos en el que los internautas celebraron la diplomacia de Natalia París a través de sus InstaStories. Otros, al igual que la DJ, compartieron algunos emoticones de risas por lo que les causó gracia el tema.

Algunos de los comentarios más destacados son: “bien contestado”; “ella come a la carta”; “ella no necesita colágeno, se ve súper bien”; “vea pues, ella en sus 48 años y el novio con 27″ y varios emoticones de corazón y risas.

Esto respondió cuando le insinuaron si cobraba por salir con ella

En sus redes sociales, de vez en cuando Natalia París saca un espacio para dar respuesta a todo tipo de preguntas que sus seguidores tengan sobre su vida y/o carrera. Recientemente, por ejemplo, hubo alguien que le quiso plantear la pregunta de: “¿Todavía cobras por salir contigo?”.

Ante el panorama planteado, la modelo paisa aclaró que nunca le ha cobrado a nadie por salir con ella y dio cuenta de que solo cobra por su trabajo como artista, puesto que se ha preparado mucho profesionalmente.

“Yo nunca he cobrado por salir conmigo, jamás. Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo, mejorándome todos los días como persona puedo cobrar lo que sea como artista y no tengo que hacer eso”, fueron sus primeras palabras sobre el tema.

Posteriormente, resaltó en el usuario que le envió la mencionada pregunta su escasez por la manera como piensa que una mujer puede alcanzar sus objetivos en la vida.

“Te voy a decir que ese pensamiento que tienes es un pensamiento de escasez y mientras no te quites esos pensamientos de que para que una mujer consiga cosas tiene que ir a acostarse con un señor, nunca vas a ser ni rico, ni millonario, ni vas a gozar de la abundancia porque tienes un pensamiento de que solo así se consiguen las cosas. Entonces, porque solo así se consiguen las cosas, según tu sistema de creencias, no sales a estudiar, no te preparas, no te mejoras, no das lo mejor de ti...”, fue el argumento con el que concluyó la DJ.

