Jueces y fiscales apoyan el proyecto de justicia restaurativa que propone el ministro Néstor Osuna

El gremio de jueces y fiscales apoya la iniciativa de justicia restaurativa del gobierno Petro.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, propuso un nuevo enfoque para la justicia en Colombia, que conllevaría a algunos cambios que no han sido presentados en el Congreso. Para ilustrar su propuesta, el líder de la cartera puso un ejemplo que fue ampliamente criticado: el de cómo los ladrones de celulares tendrían no solo que devolver el equipo a sus víctimas, sino también pagar seis meses de su plan de telefonía a modo de indemnización.

Sin embargo, su propuesta va mucho más allá de ese tipo de delitos, y aquel ejemplo hace referencia a la justicia restaurativa, que consiste en un diálogo entre víctima y agresor y que crearía mecanismos complementarios a las leyes que ya existen en el país.

“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse”, explicó el ministro.

En ese sentido, se buscaría un acuerdo entre la víctima y el victimario para que pueda haber una rebaja de pena por el delito cometido. “Por ejemplo, una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven su celular, el agresor tendría que darle un celular nuevo e indemnizarlo con seis meses de factura del celular”, dijo el ministro Osuna

Además, agregó: “tenemos que pensar en un sistema penal que tenga como centro a la víctima. ¿De qué le sirve a una persona a la que le han robado el celular que una persona pase una temporada en la cárcel?, ¿no le serviría más que le restituyera su celular y que le indemnizaran el daño que le causaron?, ¿no le serviría más que pudiéramos ensayar un reencuentro, esto no es fácil, pero es posible, entre el agresor y la víctima?”.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, Rafael Antonio Matos Rodelo, en el Simposio de Jueces y Fiscales llevado a cabo en Medellín, declaró que el gremio apoya el proyecto de justicia restaurativa del nuevo gobierno y a su vez espera que los jueces sean convocados a contribuir en la construcción de esta iniciativa.

También indicó que el ejemplo del ministro Osuna sobre el robo de celulares no fue el mejor, pero que el proyecto debe entenderse como un mecanismo de paz social y no de impunidad. “Eso es lo que se quiere vender; justicia restaurativa implica verdad, reparación y compromiso de no repetición, no se puede convertir en una rueda suelta. A eso le apuntamos, estamos prestos a que el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional, convoquen a las agremiaciones para ayudar a construir esas alternativas que necesariamente van a fortalecer nuestra paz social”, aseguró.

Dijo que hasta el momento no ha tenido ningún diálogo al respecto con el Gobierno Nacional, pero que tiene las puertas abiertas para empezar a hacerlo y poder contribuir. “Aplaudimos esas iniciativas y que se tenga en cuenta a los gremios y específicamente, en mi caso, a la Federación Nacional de Jueces y Fiscales a construir de alguna manera una respuesta a esta creciente impunidad”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que esta iniciativa ayudaría a descongestionar el hacinamiento en los centros carcelarios. “Existe una cantidad de conductas que se han criminalizado, pero en realidad implican unos gastos enormes para el Estado, y que eventualmente se podrían buscar alternativas diferentes, reconociendo el derecho a las víctimas, a su reparación y a las garantías de la no repetición”, dijo.

