Nuevamente se aplaza en el Congreso la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral

Este miércoles, el Congreso de la República decidió aplazar una vez más la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se tenía prevista originalmente para el 23 de agosto, se aplazó para el 24, y ahora se debería llevar a cabo el próximo martes 30 de agosto. Son en total 26 candidatos, que fueron postulados por los partidos que hacen parte del legislativo el pasado 17 de agosto, y solamente serán escogidos nueve.

El motivo de los constantes aplazamientos sería el desacuerdo entre partidos para escoger a los candidatos. Los acuerdos, alianzas y búsqueda de influencia en este tribunal tienen a los congresistas discutiendo. Por ejemplo, se dice que el Pacto Histórico tendría aseguradas dos curules, pero estaría buscando una tercera y tendría que ponerse de acuerdo con otros partidos para lograrlo.

Esta disputa entre partidos por los puestos en el CNE se viene librando desde hace varias semanas, y es muy importante porque se trata del órgano que vigila a los partidos políticos y las elecciones. Tiene el poder de decidir en temas como la validez de las candidaturas demandadas, las investigaciones relacionadas con faltas electorales o la regulación de las encuestas. Por eso, los partidos tratan de ocupar la mayor cantidad de sillas en este tribunal.

Entre más grande sea la bancada de un partido, más magistrados podrá elegir. Esto resulta en que los partidos tienen control sobre los magistrados del CNE, que tienen la tarea de vigilar y decidir sobre las faltas electorales que estas mismas colectividades políticas puedan cometer, e incluso, sobre el dinero que les otorga el Estado en época electoral. Además, este tribunal puede absolver demandas en casos de procesos electorales.

Justamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene pendiente una indagación preliminar en su contra por el caso de los llamados ‘petrovideos’, luego de la petición del presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, para que se indague a fondo sobre su contenido. Una decisión del CNE lo podría afectar seriamente. Por este motivo, la coalición del Pacto Histórico busca aumentar su influencia.

Cabe recordar que en casos anteriores, los presidentes se han visto inmersos en demandas contra procesos electorales, de los que salieron bien librados al tener la suficiente influencia sobre el tribunal. Ocurrió con Iván Duque, cuando fue denunciado por el denominado caso de la ‘ñeñepolítica’ (escándalo de supuesta compra de votos por parte del narcotraficante y ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández para su campaña), y cuando la exsenadora Aida Merlano declaró que hubo compra de votos en su campaña. También le pasó a Juan Manuel Santos, con las denuncias de la supuesta financiación de Odebretech a su campaña de 2014.

Las candidaturas que causan polémica

La candidatura de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, ha causado polémica al estar citado por la Corte Suprema de Justicia por hacer parte del caso de supuesta manipulación de testigos que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicho partido tiene derecho a una silla por la cantidad de votos que obtuvo; su otro candidato es Diego Javier Osorio.

El partido no se ha pronunciado sobre la postulación de Prada, aunque no ha desistido de presentarlo como candidato. De todas formas, el proceso que tiene abierto en su contra no constituye ningún impedimento para que haga parte del CNE.

Por otro lado, Altus Baquero, actual secretario general de la Defensoría del Pueblo y postulado por el Partido Liberal, no podría demostrar que tiene la experiencia suficiente como abogado (15 años) para ejercer el cargo. La Comisión de Acreditación deberá decidir si puede aspirar o no para ser magistrado.

