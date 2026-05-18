Colombia

Paola Holguín pidió unidad a la oposición colombiana tras choques de campañas: “Lo importante es vencer al heredero de Petro”

La senadora del Centro Democrático alertó que las disputas entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella favorecen el proyecto político del actual gobierno

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Paola Holguín reclamó unidad opositora para enfrentar el modelo de Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito Colprensa
Paola Holguín reclamó unidad opositora para enfrentar el modelo de Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito Colprensa

La senadora Paola Holguín, integrante del Centro Democrático, expuso en una entrevista para el consultor político Emmanuel Rincón su perspectiva sobre la coyuntura que enfrenta Colombia ante la polarización de las campañas opositoras.

La congresista advirtió sobre los riesgos de la división en el sector que busca enfrentar al gobierno y remarcó la necesidad de una alianza sólida. Según Holguín, el país necesita unidad para frenar el avance del proyecto político representado por Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

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Durante la conversación, Holguín subrayó que la sociedad colombiana observa con preocupación los enfrentamientos entre los equipos de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ambos considerados figuras clave en la oposición de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.

Los colombianos hoy lo único que estamos pidiendo es que se logre unidad para derrotar al heredero”, señaló la senadora, citando el sentir de “un clamor del pueblo colombiano”.

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La congresista y precandidata Paola Holguín aseguró que la seguridad en Colombia se debe manejar con presencia del Estado - crédito @SenadoGovCo/X
Paola Holguín advirtió sobre los riesgos de la fragmentación opositora en Colombia - crédito @SenadoGovCo/X

La senadora hizo énfasis en que las diferencias entre las campañas no deben anteponerse al objetivo común. De acuerdo con la parlamentaria, existen “mínimos básicos” compartidos por ambos candidatos, como la defensa del sistema democrático y la garantía de libertades públicas.

Según su análisis, esos puntos comunes deberían ser suficientes para consolidar una estrategia conjunta que permita enfrentar lo que califica como “el enemigo a vencer”.

En la entrevista, Holguín identificó el origen del conflicto en “pequeñas diferencias ideológicas o partidistas” que, a su juicio, pierden relevancia ante la magnitud del desafío político actual.

Eso tendría que obligar a ambas campañas a bajar los decibeles y a entender que ellos no son los enemigos”, afirmó. Para ella, el adversario central es el modelo político impulsado por Iván Cepeda y que, en su opinión, ha sido iniciado por el actual gobierno de Gustavo Petro.

La senadora del Centro Democrático advirtió que la confrontación entre opositores no solo debilita la alternativa política, sino que también puede tener consecuencias duraderas para la democracia colombiana.

Paola Holguín insistió en que el proceso debe centrarse en las propuestas y no convertirse en un escenario de divisiones - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia
"Lo que está en juego es la supervivencia de la nación”: Paola Holguín urgió a la oposición a dejar las diferencias - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Hace mucho daño a la democracia, hace mucho daño a nuestro país el enfrentamiento entre esas dos campañas”, reiteró Holguín, haciendo referencia a su experiencia como observadora de procesos electorales en otros países de la región.

Holguín evocó el caso de Venezuela para ilustrar los riesgos de la fragmentación opositora. Relató que presenció de cerca cómo la falta de cohesión entre fuerzas contrarias al régimen de Caracas condujo a situaciones críticas.

Cuando uno está en un momento crítico como el que nosotros estamos viviendo hoy, pequeñas diferencias ideológicas o partidistas tienen que desaparecer, porque lo que está en juego es la supervivencia de la nación”, sostuvo.

La senadora remarcó que el adversario político busca transformar los pilares institucionales de Colombia. Entre sus preocupaciones, mencionó el deterioro del sistema de salud, cambios en el modelo educativo, afectaciones a la seguridad y la confianza de los inversionistas, así como una economía vulnerable ante la corrupción.

Aquí lo que hay que parar es la destrucción del sistema de salud, del sistema educativo, de la seguridad, de la confianza inversionista, de la economía, atacar la corrupción, porque hoy tenemos unos niveles de corrupción que nunca habíamos visto en un gobierno”, afirmó.

Paola Holguín
Paola Holguín afirmó que "la división opositora hace daño a la democracia y fortalece al heredero” - crédito Mateo Riaño/Infobae Colombia

La parlamentaria subrayó que la situación trasciende la coyuntura electoral y afecta la estabilidad nacional. En su opinión, el debate interno en la oposición “no puede ser negociable”, ya que el país enfrenta “la supervivencia de la nación”.

Holguín manifestó que el llamado a la unidad ha sido permanente y reiteró la urgencia de evitar “heridas que terminen siendo insubsanables”.

En su mensaje, Holguín pidió a los líderes opositores que no permitan que disputas personales o programáticas impidan un acuerdo. “No provoquen heridas que terminen siendo insubsanables y que pueden impedir lo que es un clamor del pueblo colombiano y es la unidad para derrotar al heredero”, concluyó.

La senadora enfatizó que la unidad no implica uniformidad absoluta, pero sí el reconocimiento de prioridades comunes. La postura de la senadora del Centro Democrático se suma a otros pronunciamientos recientes que insisten en la necesidad de dejar de lado las diferencias para enfrentar el reto electoral.

Holguín concluyó su intervención reiterando que “eso no puede ser negociable”, y remarcó la importancia de responder al “clamor del pueblo colombiano” en busca de una alternativa que permita, según sus palabras, “derrotar al heredero”.

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