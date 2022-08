Gustavo Bolívar se fue de nuevo en contra de iglesias que no quieren pagar impuestos: “Están traicionando la palabra de Jesús”

El congresista del Pacto Histórico explicó de que se trata el proyecto de pago por sesión. Foto: Colprensa

La tributación de las iglesias en el país se ha convertido en un tema importante en la agenda de varios senadores del país, por ejemplo, Gustavo Bolívar, ha expuesto en varias ocasiones su interés porque el gobierno nacional, incluya en el nuevo proyecto de Reforma tributaría esta opción. Sin embargo, algunas iglesias han señalado si inconformidad frente a este tema.

Este 25 de agosto, en la mañana, el senador del Pacto Histórico, volvió a tocar el tema en sus redes y cuestionó la resistencia de que tiene las instituciones religiosas frente a la propuesta, incluso, se refirió de forma directa al cristianismo y aseguró que su postura va encuentra de lo señalado por Jesús.

“Si las iglesias son en verdad entidades “Sin ánimo de lucro”, si sus propietarios no van tras riquezas, deberían aceptar, sin tanto drama, el pago de impuestos. Si no dan ejemplo de solidaridad y piedad con los más pobres, están traicionando la palabra de Jesús. #DiezmoALasIglesias”, escribió el representante de izquierda.

Hace unos días, usando el mismo numeral, cuestionando que si las iglesias reciben contribuciones de los fieles, porque el Estado no puede recibir retribuciones de estos espacios.

“Para reflexionar. #DiezmoALasIglesias ¿Por qué las iglesias pueden cobrar diezmo a los feligreses, pero el Estado no le puede cobrar diezmo a las iglesias? ¡No pueden seguir enriqueciendo sin un gesto de solidaridad con esos millones de hijos de Dios que aguantan hambre! Coherencia”, anotó el también escritor en sus redes sociales.

No es el único que exige que esto pueda lograrse, pese a que en campaña el presidente Gustavo Petro había señalado que no le cobraría impuestos a las iglesias. La resistencia ha sido tanta que hasta los ciudadanos han tomado iniciativas respecto al tema.

John Murillo, un ciudadano del municipio de Facatativá, lanzó una petición en la plataforma Change.org para se incluya en el nuevo borrador del proyecto los impuestos a las iglesias, pues para muchos estos centro religiosos tienen comportamientos muy similares a los de una empresa.

Tras pasar unas semanas la iniciativa ha tenido gran acogida en la web, incluso, la iniciativa ha logrado cerca de 96.650 apoyos digitales. Ante la insistencia, el líder de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha mencionado que la idea se encuentra en estudio.

En el caso de Katherine Miranda señaló en una entrevista con Blu Radio que pese a que el gobierno, inicialmente dijo que esto no se haría, ella seguirá insistiendo, pues, se ha convertido en una de sus banderas al interior del legislativo.

“Es muy posible (…) Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, señaló la representante; que hizo énfasis en que:”bienes exclusivos de culto, no sobre parqueaderos y un montón de bienes”.

Por ahora, el gobierno mencionó que se harán algunos cambios al proyecto inicial y que es probable que esto se tenga en cuenta, pero entre las primeras modificaciones no se han tocado las iglesias.

“Primero, el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Segundo, el impuesto a los dividendos. En esos dos casos vamos a hacer ajustes en los próximos días. El tercero es el tema de las zonas francas, en ese sentido, las reuniones en la Andi fueron excelentes”, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al medio colombiano.





