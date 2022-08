Invasores de un predio en Cali le echaron la culpa a discurso de Gustavo Petro

Vista panorámica de la ciudad de Cali. Archivo particular.

En el municipio de Dagua, Valle del Cauca, se está viviendo una polémica ante la invasión de un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por parte de más de 150 personas. En el lugar opera la sede de la Fundación Paz Animal; sin embargo, en las últimas horas una turba armada con machetes ingresó al terreno.

Lo que ha aumentado la polémica sobre el hecho es que en videos que se han difundido en redes sociales, la multitud está ‘representada’ por un hombre que porta prendas alusivas al Pacto Histórico, movimiento político bajo el que se eligió el actual presidente Gustavo Petro.

El hombre asegura ser el delegado del congresistas Alexander López Maya, del Polo Democrático, y el senador Jose Alberto Tejada, del Pacto Histórico; e incluso del presidente Gustavo Petro. “Soy el representante del presidente aquí en Dagua gracias a Dios. En este momento me mandó el senador Alexander López, y el senador Tejada, no sé de qué han hablado, lo cierto es que me envían para que no vayan a cometer arbitrariedades, tanto de parte de ustedes como de ellos. Cualquier reporte le informo inmediatamente al congreso donde el senador y él se reportara con el presidente de la república, esa es mi misión aquí en este momento”, expresó en el video.

Cabe resaltar que los mismos congresistas desmintieron que este hombre sea representante del Gobierno.

Falso representante del Pacto Histórico en Dagua, Valle del Cauca.

Lo curioso es la manera en la que el hombre justifica a invasión del predio, señalando que han sido las propuestas del presidente las que explican el por qué la comunidad debe tomar posesión sobre ese terreno. “Algunos nos pueden decir que no lo podemos hacer porque es un predio privado. Esto no es predio privado, esto ya es del Estado. El Gobierno dice que todas las tierras decomisadas pasarán al campesino para que cultive y produzca”, explicó el hombre.

El hombre se refiere a previas declaraciones que hizo Gustavo Petro el pasado 17 de agosto, cuando estaba en Villavicencio entregando esas tierras a las familias damnificadas por la ola invernal. Allí el presidente señaló que los dineros, terrenos y demás propiedades que las autoridades incauten, o que ya tiene extinción de dominio, y que pertenecían a los narcos y otros criminales, deben servir para los colombianos de más bajos recursos, es decir, estar al servicio del pueblo.

“Son billones de pesos los que están allí guardados en todo tipo de bienes: apartamentos de lujo, casas de lujo, tierras, dinero, joyas, esmeraldas, oro, arte. Todo eso puede tener una función social”, aseguró el presidente Petro.

“La SAE va a cambiar. Es el lugar institucional donde llegan los bienes de la mafia, o probablemente de la mafia, a través de los procesos de extinción del dominio. Hay bienes que cumplen ya la extinción, son extinguidos, dejan de ser de la mafia y pasan a ser del Estado, y hay bienes que están en procesos jurídicos terribles, con abogados de un lado del otro, duran años en decidir si ese bien pasa al Estado o no”, señaló el mandatario.

Ante esta situación, aunque el hombre ya fue desmentido por los congresistas mencionados por él, la alcaldesa del municipio de Dagua, Ana María Sanclemente, pidió una explicación por parte del presidente Gustavo Petro por la justificación que se dio sobre la invasión del predio.

En diálogo con Blu Radio, la mandataria local expresó: “pido al presidente que de claridad para que las comunidades entiendan cuál es su sentir y cuál es el mecanismo que se están planteando para que estos bienes pasen a manos de las comunidades y nos evitemos estas confrontaciones y situaciones que nos están generando conflicto dentro de los municipios”.

SEGUIR LEYENDO: