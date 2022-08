Motociclistas no pagarán peajes en el gobierno de Gustavo Petro, confirmó el ministro de Transporte

Peaje para motos: Mintransporte reitera que mayores de 500 no lo pagarán. REUTERS/Luisa González

Luego de la controversia que generó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al asegurar que las motocicletas de 500 centímetros cúbicos pagarían peajes, se volvió a pronunciar y anunció que, bajo ninguna circunstancia, ese medio de transporte pagará por usar las carreteras del país.

“La posición del Gobierno, última palabra, es que no vamos a pelear por el cobro de ningún peaje para motocicletas”, expresó el jefe de la cartera de Hacienda durante un diálogo con la emisora BluRadio. De acuerdo con Reyes, el anuncio que había hecho en las redes sociales fue mal interpretadas, por lo que posteriormente tuvo que borrarlo.

El ministro le contó a ese medio que, como en la campaña presidencial habían dicho que sí le cobrarían peaje a las motos de ese cilindraje, él pensó que la medida seguía en pie. Sin embargo, tan pronto se percató de que la había embarrado, se echó para atrás y confirmó que el Gobierno nacional no tiene en la lupa el cobro de ese impuesto.

Guillermo Reyes González, mintransporte. Foto: Universidad del Sinú

Inclusive, refiriéndose a las protestas que se desataron en el 2021 contra el gobierno de Iván Duque por la reforma tributaria, así como las que se registraron este año por los moteros que protestaban contra la alcaldesa Claudia López al prohibir al parrillero hombre, el ministro dijo que no quiere que algo así se repita y por eso anunciaba con prontitud los planes del presidente Gustavo Petro para esos temas: “Lo menos que quiero es que haya un malentendido o un paro nacional de motociclistas”, dijo el funcionario, a su vez que dio otros detalles al respecto.

“Fue una mala lectura cuando dije que tomaran el Twitter del presidente de la República; se tomó eso equivocadamente, pero ya, esa es la posición oficial y lo importante es enmendar a tiempo”, comentó el ministro.

Además, dentro de las propuestas que el jefe de Estado hizo en campaña era que le bajaría el precio a los SOAT de las motos. Ahora, que Petro es presidente, varios moteros le han pedido al Gobierno que cumpla con lo prometido. Sobre el tema, el ministro Reyes anunció que ya están hablando con las aseguradoras para llegar a acuerdos. Por ahora, no hay nada dicho sobre el tema, salvo la promesa que Petro dejó antes de posesionarse.

En este momento las fuerzas del gobierno de Duque aprueban en el congreso un proyecto para que las motos paguen peajes”, aseguró el entonces candidato. Y luego añadió que “en mi gobierno las motos no pagaran peajes y el Soat se rebaja sustancialmente. Busco un plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas”. Esto como respuesta a la pregunta de Steven Arce, “Ninguna moto a hoy paga peaje candidato. Eso quiere decir ¿cobro de peaje a las que superen los 500 cc?”.

Según el Registro Único Nacional de Transporte (Runt), con corte en el mes de marzo de este año, 59,6 % (casi seis de cada 10) vehículos que transitan por las vías en Colombia son motocicletas.

Aunque hay muchos motociclistas en el país, hay que recalcar que de las 741.819 motos que se vendieron durante 2021 en Colombia, solo 2.589 motocicletas registradas el año pasado eran de más de 800 cc y 1.836 estaban entre 500 cc y 800 cc.

Los colombianos optan por este tipo de vehículos no solo por sus precios, sino precisamente por el no pago de peajes y porque los impuestos son menores. Además, en muchas ciudades son útiles para evitar los trancones y el pico y placa en el que si quedan atrapados los conductores de carros.

Por el momento, no es claro si la medida se aprueba o no en el país. De la misma forma, no se conoce cuál sería la tarifa que los motociclistas tendrían que pagar en los peajes en caso de ser establecida.

SEGUIR LEYENDO: