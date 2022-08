Exfiscal Néstor Humberto Martínez retó a la Comisión de la Verdad a probar que él entrampó a Santrich

Néstor Humberto Martínez rechaza versión de la Comisión de la Verdad dirigida por Francisco de Roux sobre entrapamiento para capturar a Santrich. Fotos: Colprensa.

En la mañana de este martes 22 de agosto, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez salió al paso a la polémica suscitada recientemente sobre el presunto entrampamiento que él habría gestado en contra del criminal fallecido alias Jesús Santrich. Martínez le envió una carta a las directivas de la Comisión de la Verdad.

La misiva va dirigida al presidente de la comisión, el padre Francisco de Roux, a quien el exfiscal llamó “Pacho”. Es de recordar que en el informe final de esa entidad, específicamente en el tomo de “Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia”, se hablaba del plan que Martínez ideó para que capturaran a Santrich, traidor del acuerdo de paz y abatido en 2021.

Imagen de archivo de Jesús Santrich. Colprensa

La Comisión de la Verdad aseguró que el supuesto entrampamiento había sido coordinado desde la Fiscalía General de la Nación, que para ese entonces era dirigida por Néstor Humberto Martínez, que habría aportado “la droga” para que las autoridades estadounidenses (DEA) capturaran a Santrich, cuyo nombre real fue Seuxis Pausias Hernández Solarte.

El exjefe del ente acusador se mostró en desacuerdo de esa afirmación y lamentó los resultados del informe de la Comisión de la Verdad que se publicaron hace más de un mes y que salieron a la luz pública otra vez luego de la citada controversia.

“Mucho lamento que la versión citada por la Comisión de la Verdad no hubiese sido contrastada con el suscrito, a pesar de que, según lo afirma, entrevistó a más de 30 personas”, expresó Martínez.

Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad en la presentación del Informe final.

Tras estas afirmaciones, el exfuncionario de la Fiscalía le hizo una propuesta al padre de Roux: que mediante un Tribunal de Honor con el que se aclaren las graves acusaciones en su contra. “Basado en las pruebas que le aportemos y el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión (…) se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de Santrich, provenía o no de la Fiscalía”, señaló.

Aquí, se refería a las declaraciones que hizo Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, quien juró ante las autoridades que la droga era de Jesús Santrich. El tribunal que propone el polémico exfuncionario lo conformarían, según propuso en la carta de dos hojas, tres personas: Un cura que haya servido de compañía al exjefe de la Segunda Marquetalia, así como otro padre que hubiese dirigido la rectoría de la Universidad Javeriana de Bogotá y un tercer sujeto que hubiese fungido como decano de la facultad de derecho de esa academia.

La propuesta se debe a que, tanto Néstor Humberto Martínez, así como el padre de Roux, son egresados de la Universidad Javeriana. Por esa razón, el exfiscal asegura que si demuestran que, en efecto, su fiscalía dio el aval para entrampar a Santrich él aceptará el fallo “sin fórmula de juicio”.

En la foto: exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Eso sí, reconoció que, de ser cierto, entenderá la “responsabilidad que ello me adjudicaría para vergüenza propia”. No obstante, se mostró convencido que él no ideó ningún entrampamiento y el proceso contra Santrich fue legítimo.

“Si el fallo me es favorable (...) agradezco así se reconozca públicamente”, expresó Martínez, quien exige que cuando se compruebe si es cierto o no se pida al Ministerio de Educación que quite de las cartillas que están llevando a los colegios con el informe el aparte donde lo señalan.

Finalmente, se refirió a varios de los escándalos que ha protagonizado y dijo que ha luchado contra lo que llamó la “fiereza” de sus contradictores y se mostró optimista de la respuesta de De Roux.

