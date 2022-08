Juan Manuel Santos: Avianca aclara versiones sobre impase con el expresidente, quien responde con un meme

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

El pasado domingo, el periodista Héctor Abad Faciolince publicó una columna en el periódico El Espectador en la que aseguraba que a un expresidente de Colombia (sin mencionar quién) no le permitieron abordar un avión de la aerolínea Avianca para un viaje internacional de más de seis horas. Abad detalló en su columna, titulada ‘Abuso Anónimo’, que pese a que el expresidente y su esposa habían realizado todos los trámites migratorios, tenían pasaporte, pase de abordaje y habían registrado el equipaje, se les impidió abordar sin motivo alguno.

“Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban. Sobra decir que el ciudadano no está borracho, ni ha sido agresivo, ni ha infringido ninguna regla”, escribió el columnista.

Pues este lunes, el periodista Félix de Bedout reveló en W Radio que el nombre del expresidente era Juan Manuel Santos, a quien no se le habría dejado abordar en el vuelo mencionado junto con su esposa, María Clemencia Rodríguez. El hecho ocurrió a finales de mayo, cuando este se disponía a viajar desde Canadá hacia Colombia.

Faciolince aseguró en su columna que la esposa preguntó por qué no se podían subir al avión, a lo que le respondieron que “hay órdenes de no dejar pasar a bordo a su marido”, pero que ella sí podía ingresar y viajar sola si quería.

Finalmente, según la columna, ambos tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto y comprar otro pasaje con una compañía diferente para poder regresar a Colombia. Faciolince contó que aunque el expresidente intentó hacer el reclamo a la aerolínea Avianca, no ha recibido respuesta. “El gerente de Avianca promete averiguar y darle una respuesta en 24 horas. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta ni se les ha reembolsado el dinero. Las maletas sí llegaron”, señala el columnista.

Pero, otra versión fue entregada por de Bedout. El periodista reveló que el expresidente Santos se encontraba en Sudáfrica en una de sus giras internacionales y desde ahí viajó como invitado por Bank of Canada a Sonora Island. Luego, quiso viajar a Colombia para votar en la primera vuelta presidencial, el 29 de mayo.

Santos habría hecho conexión en Canadá de Vancouver a Toronto. Desde allí, debía viajar en un vuelo de Avianca a Colombia, pero ese fue el momento en el que le dijeron a él y su esposa que no pedían subir. Sin embargo, de Bedout dijo que el verdadero motivo fue un retraso en el primer trayecto. Además, el periodista de W aseguró que la versión que dice que María Clemencia sí podía ingresar, pero Santos no, “no es cierta”.

También confirmó que las personas que estaban allí les dijeron a ambos que “se quitaran” porque “estaban haciendo estorbo”. Después, intentaron viajar a Colombia desde Miami, pero no pudieron por no cumplir con los protocolos de covid-19, que les exigía una prueba.

De Bedout terminó contando que cuando Bank of Canada conoció la situación, dispuso para el expresidente y su esposa un avión privado para que viajaran a Colombia, donde aterrizaron en la madrugada del 29 de mayo.

Ante todo el revuelo, Avianca aseguró que no es cierto que le hayan negado el abordaje al presidente Santos y su esposa en ningún momento. Según explicó la compañía a través de un comunicado, el exmandatario tenía un vuelo programado con Air Canada que se retrasó, por lo cual no pudo ingresar al vuelo de Avianca.

Por eso, Air Canada reacomodó a todos sus pasajeros en otro vuelo al siguiente día, pero no pudieron reacomodar a Santos y su esposa. Ante lo sucedido, dicha aerolínea le envió una carta al expresidente disculpándose y enviando una compensación económica, con lo que, según Avianca, se demostró que ellos no tuvieron nada que ver en la situación.

El expresidente Santos se tomó la situación con humor y publicó un trino sobre el tema:

El expresidente se tomó todo el asunto de su vuelo desde Canadá con humor.

