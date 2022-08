Álvaro Uribe tiene su “corazoncito mamerto”, aseguró la senadora María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático criticó a Mafe Carrascal y a Agmeth Escaf. Foto: Colprensa

La relación entre la senadora María Fernanda Cabal e Iván Duque, expresidente de Colombia, nunca ha sido armónica; incluso, la congresista afirma que fue un error de Álvaro Uribe Vélez ayudar a convertirse en presidente al recién exmandatario nacional y a Juan Manuel Santos, afirmando que estos dos últimos son “mamertos” y “progres”.

“Uff, Iván Duque es reprogre, remamerto, ese no tiene nada que ver con el Centro Democrático (...) es que Uribe también la embarra, él fue el que puso a Santos también. Uribe tiene corazoncito mamerto, le fascina traer a esos conversos de la izquierda como Everth Bustamante, Rosemberg Pabón”, dijo la senadora en una entrevista con Tropicana.

Y añadió “además (Álvaro Uribe Vélez) fue hasta amigo del padre De Roux y Santos que es pura élite cachaca revolucionaria mamertos que se fuman todo porque todo es licito para ellos porque son dueños del país y dueños de los grandes negocios del Estado”, señaló María Fernanda Cabal.

Además aseguró que Iván Duque Márquez era progre porque desde “chiquito” se lo llevaron a vivir a Washington, Estados Unidos, lugar donde la mayoría de sus ciudadanos son “progres” o sino “desentonan”.

Sobre el audio que se filtro por en el que le dijo “gordo marica”, al expresidente Iván Duque, María Fernanda Cabal aseguró que esto se dio en medio de un conversación personal: " fue una conversación privadas, usted en privado puede hacer muchas cosas”, y señaló que a pesar del incidente no se arrepiente de haberlo dicho: “Yo no soy hipócrita, ni soy Roy (Barreras)... lo más curioso es que no le da pena, él no conoce la vergüenza”

También, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se habló de la propuesta de reducción de salarios de los congresistas que impulsa el senador Jonathan Ferney Pulido, más conocido en la redes sociales como Jota Pe Hernández.

María Fernanda Cabal expresó en una entrevista en Tropicana que junto a Paloma Valencia tienen un proyecto que es aún “mejor”, y que implicaría la reducción de los salarios públicos altos en todas las entidades de orden nacional y territorial en el país.

“Yo no voy a firmar lo de Jota Pe. Yo no firmo ni con revolver, ni para que me hagan bullying. Aquí Jota Pe tiene que entender que esto no es amenazando y el proyecto de él no tiene futuro, se cae en la Corte”, manifestó en la entrevista con Tropicana.

También mencionó que todos los congresistas tienen libertades en firmar o no firmar lo proyectos de ley que crean que son bueno o malos para el país, y que no se debe coaccionar en ello: “Aquí cada uno tiene libertad de decisión, nosotros (los congresistas) no somos esclavos de los populistas”.

Pero el lanza en ristre contra la iniciativa de Jota Pe Hernández no terminó ahí, pues afirmó que en la misma coalición de Gobierno existió una pelea entre el exyoutuber y tres congresistas pertenecientes al Pacto Histórico por cuenta de este proyecto de ley: “Después terminaron en una ‘pelotera’ entre ‘mamertos’ fantástica. María José Pizarro, la Zuleta, la López Obregón...élite revolucionaria, ¿no? Tan rico. Esas tres con Jota Pe que casi se matan”.

María Fernanda Cabal cree que de ser aprobado este proyecto de ley se termina hundiendo cuando pase a las manos de la Corte Constitucional, pues la senadora afirma que no es posible legislativamente reducir los salarios del Congreso de tajo.

