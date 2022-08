Polo Polo explicó por qué aparece en el régimen subsidiado de salud

El congresista Miguel Polo Polo aclaró por qué aparece en el régimen contributivo de salud. Foto: @miguelpolopolo

Recientemente el congresista Miguel Polo Polo criticó a la vicepresidenta Francia Márquez luego de que se conociera una imagen en la que se comprueba que ella aún aparece registrada en el régimen subsidiado de la seguridad social. Sin embargo, varios usuarios le respondieron en las redes sociales y también compartieron una imagen en la que se evidencia que él también se encontraba subsidiado en el régimen de salud, por eso el representante a la Cámara decidió explicar lo que sucedía.

Es importante señalar que el régimen subsidiado de salud tiene como fin garantizar el derecho fundamental de la salud en la población más vulnerable de Colombia y es por esta razón que el congresista Polo Polo arremetió en contra de la vicepresidenta y señaló que, “esos complejos de miseria son los que queremos erradicar de la población afro!”.

El columinista David Ghitis fue el encargado de publicar la imagen en la que aún aparece registrada la también lideresa social, Francia Márquez y advierte que al 17 de agosto del 2022 a las 8:15 a.m. sigue registrada en el régimen subsidiado de salud. Esta publicación fue compartida por Polo Polo quien agregó: “su pobreza mental es tan grande q ni aún estando en una alta dignidad del Estado, deja de sentirse pobre. Por eso sigue en el régimen subsidiado y no me extrañaría q siga recibiendo ingreso solidario. Esos complejos de miseria son los q queremos erradicar de la población afro!”

Varios usuarios compartieron algunas capturas de pantalla en la que el representante a la Cámara sigue en el régimen subsidiado de salud. Una usuaria señaló que, “Quiero saber: ¿Por qué Miguel Polo Polo aparece en el régimen subsidiado del S. Gral. De Seguridad Social en Salud?. ¿Con los contratos que tenía o lo que gana como congresista no le alcanza para cotizar al contributivo? María Fernanda Cabal, ¿apoyas la evasión?”.

Ante las críticas recibidas en las redes sociales, Polo Polo explicó en la misma publicación realizada en contra de Francia Márquez que, “no tengo nada en contra del régimen subsidiado. De hecho gracias a la ley 100 hoy muchos están ahí. Pero para los que dicen que estoy en ese régimen, acá les dejo el dato: soy contributivo”. Acompañando el mensaje publicó una imagen en la que aparece en el régimen contributivo de seguridad social.

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, quien hace parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, ha criticado en varias ocasiones al nuevo jefe de Estado, incluso hace algunos días le pidió que terminara con “el derramamiento de sangre” debido a las masacres que se han registrado desde que se posesionó como nuevo presidente de la República. Afirmó que al paso en el que iban serían “potencia mundial en asesinatos”.

“6 masacres en 8 días de gobierno Petro. Al paso que vamos no seremos potencia mundial de la vida sino potencia mundial en asesinatos ¿Y los derechos humanos? ¿Y la era de paz? Señor Petro detenga el derramamiento de sangre. Qué DIOS nos ampare”, afirmó el congresista en sus redes sociales.

