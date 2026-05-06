El ministro de Salud generó polémica por respuesta sobre el cierre de IPS en Bogotá tras incumplimiento en pagos: “Que tengan buen día”

El ministro de Salud evitó responder sobre las acciones del Gobierno ante el cierre de la Liga Colombiana contra el Cáncer en Bogotá - crédito @MinSaludCol/X

La suspensión de servicios médicos en Bogotá ha puesto en alerta tanto a pacientes como a trabajadores del sector salud, en medio de una crisis financiera que afecta a clínicas y hospitales.

La situación se agravó tras la reciente decisión de varias instituciones de restringir o cerrar parcialmente la atención debido a retrasos en los pagos por parte de las EPS y hasta la Adres.

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Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, causó polémica luego de que protagonizara un momento incómodo cuando se le preguntó sobre la posición de la cartera que lidera.

A la salida de un conversatorio adelantado en Bogotá, el ministro fue abordado por un periodista para conocer sobre las acciones del de la cartera para mitigar los efectos del cierre de una de las sedes de la Liga Colombiana contra el Cáncer en Bogotá.

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La Liga Colombiana Contra el Cáncer Seccional Bogotá suspende servicios por la crisis financiera generada por la falta de pagos de las aseguradoras - crédito Camila Navarro/Google Maps

Sin embargo, el funcionario optó por evitar el asunto, y dejar ‘plantados’ a los periodistas que se encontraban en el lugar. La respuesta del ministro se limitó a un “Que tengan un buen día, muchas gracias”, mientras se retiraba del lugar sin aportar detalles.

Ante el polémico momento, en redes no tardaron en cuestionar la actitud del jefe de cartera, al que tildaron de no tener sensibilidad por los pacientes y lo responsabilizaron por la crisis en la salud.

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“Esto es muy triste, pero con todo y esto los que tienen familiares jóvenes ellos piensan seguir votando por este desgobierno, ya es hora que cada uno se cuestiona y ayude desde sus familiares a que esto no siga”, “No sea señor que con la vara que usted a medido sea medido la vida gira”, y “El sistema en crisis y a ellos no les importa”, fueron algunos de los comentarios en el video publicado por el diario El Tiempo.

Entretanto, la crisis en el sistema de salud colombiano se refleja en la interrupción de tratamientos y en la angustia de quienes dependen de servicios médicos continuos. La Liga Contra el Cáncer comunicó a sus usuarios la suspensión temporal de sus servicios, argumentando que las dificultades económicas surgieron por la falta de pagos oportunos de las EPS.

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La Liga Colombiana Contra el Cáncer suspende sus servicios en Bogotá debido a una deuda acumulada de $4.000 millones con EPS - crédito Google Maps

Según el comunicado, la institución enfrenta una situación financiera compleja, lo que ha reducido su capacidad operativa y obligado a tomar medidas drásticas.

Cierre de clínicas y hospitales por deudas millonarias

La problemática se extiende a otras entidades. La Clínica Medical anunció el 5 de mayo el cierre parcial de varios servicios de alta complejidad, alegando también problemas económicos y deudas pendientes de los aseguradores. Estos cierres afectan a sedes clave en la ciudad, como Toberín, Norte, Américas y Santa Juliana.

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Asimismo, la Clínica Universitaria Juan N. Corpas redujo de manera drástica su atención tras meses sin recibir pagos, dejando habilitadas solo cuatro de las 16 camas en su Unidad de Cuidados Intensivos.

Un comunicado interno reveló el monto de las deudas: Famisanar adeuda 8.976 millones de pesos, Compensar 7.764 millones, Sanitas 5.458 millones, Salud Total 3.903 millones y la Adres 2.561 millones.

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Entretanto, la Liga Colombiana Contra el Cáncer mantiene la atención a pacientes en la mayoría de sus sedes pese a la crisis financiera que enfrenta el sector salud en Colombia, según declaró el director Wilson Cubides en entrevistas con Caracol Radio.

Sin embargo, la entidad se vio obligada a cerrar de manera temporal la sede ubicada en la calle 116 en Bogotá debido a una deuda acumulada de cerca de 4.000 millones de pesos por parte de EPS como Sanitas y Famisanar.

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Cubides indicó en Caracol Radio que la continuidad del servicio solo ha sido posible en otras sedes, pero la falta de pagos ha hecho inviable la operación en la sede afectada. El directivo precisó que aunque el Gobierno ha realizado giros a través de la Adres, el proceso de facturación y la presencia de glosas han complicado y retrasado el flujo efectivo de recursos a la institución.

“Una cosa es lo que dice la Adres y otra cosa son los temas correspondientes a glosas y a facturación de vuelta”, afirmó Cubides durante la entrevista.

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