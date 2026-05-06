Colombia

Corte Constitucional declaró inexequibles normas del Plan Nacional de Desarrollo que otorgaban autonomía presupuestal al Consejo Nacional Electoral

El alto tribunal determinó que las disposiciones vulneraban el principio de unidad de materia y la reserva de ley orgánica; los efectos regirán desde 2027 por razones institucionales y electorales

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CNE impuso sanción económica a la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza - crédito Colprensa
La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González y una votación de 8-0 - crédito Colprensa

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en decisión adoptada el 6 de mayo de 2026 dentro del expediente D-15963, declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Potencia Mundial de la Vida”.

Estas normas habían modificado el Estatuto Orgánico del Presupuesto para otorgar al Consejo Nacional Electoral una sección presupuestal independiente y facultades de contratación a su presidente.

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La decisión, contenida en la Sentencia C-116 de 2026 con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, concluyó que dichas disposiciones contravenían la Constitución al no guardar relación directa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La votación fue de 8-0, con impedimento previo del magistrado Vladimir Fernández.

En su análisis, la Corte estableció que las normas demandadas debían ser retiradas del ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, se restablece la regulación presupuestal anterior. Sin embargo, determinó que los efectos de la decisión comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.

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