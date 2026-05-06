Colombia

Gerente liquidadora de Emsirva reveló que cerca de 817.000 usuarios están en disputa por el millonario negocio de las basuras en Cali

La pugna por el mercado impacta la estructura de servicios en la ciudad y podría redefinir el modelo operativo para miles de familias

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200 toneladas de basura fueron retiradas de un canal de aguas lluvia en Cali - crédito @EMCALIoficial/X
Gerente liquidadora de Emsirva explicó lío de basuras en Cali- crédito @EMCALIoficial/X

La confusión por la recolección de basuras en Cali ha aumentado tras el vencimiento de los contratos con los operadores privados, la inminente devolución de Emsirva al municipio y el debate sobre el modelo de libre competencia.

Este escenario afecta a más de 817.000 usuarios y genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio público de aseo, en medio de disputas entre el sector público, operadores privados y entidades de control.

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La problemática surge porque el 28 de enero de 2026 expiraron los contratos históricos para la recolección de basuras en Cali. Actualmente, Emsirva, la Alcaldía y diversos operadores privados disputan la titularidad de los usuarios, el control del catastro de facturación y el futuro del modelo de libre competencia.

La gerente liquidadora de Emsirva, Luz Adriana Betancourt, describió así el origen de la crisis al diario El Tiempo: “En primer término, lamento profundamente que al alcalde no le hayan explicado sus asesores la situación en que se encontraba y que se encuentra Emsirva en estos momentos. Hay una gran confusión sobre la situación que se está presentando con la empresa Emsirva, una empresa de los caleños, que está en liquidación. Además, hay intereses gigantes que van en contravía del patrimonio público”.

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Alejandro Eder, dice que interpondrá acciones legales, porque mientras Emsirva ha anunciado la devolución tan esperada de la empresa pública de aseo- crédito Emcali
Alejandro Eder, dice que interpondrá acciones legales, porque mientras Emsirva ha anunciado la devolución tan esperada de la empresa pública de aseo- crédito Emcali

Origen de la crisis de Emsirva y el modelo de libre competencia

Betancourt señaló, en entrevista con medio mencioando, que “Emsirva en liquidación es una empresa del orden municipal, intervenida desde hace varios años por la Superintendencia de Servicios Públicos. Para poder atender sus obligaciones, se diseñó una solución a través de contratos de operación donde Emsirva no se desprendía ni de su mercado ni de sus usuarios, sino que, en un esquema de corresponsabilidad, los atendía por medio de esos contratos con operadores privados”.

La funcionario indicó que “estos contratos se han venido prorrogando según el modelo de intervención definido por la Superintendencia, y el último vencimiento era el 28 de enero de este 2026”.

Al referirse al punto de quiebre, explicó: “Fueron los operadores privados los que se negaron a suscribir una prórroga. Ellos fueron los que no firmaron. Aspiraban a que se volviera a prorrogar el contrato por ocho años, pero este contrato no podía convertirse en una concesión por todo el tiempo, porque si no dejaría de ser de libre competencia”.

Respecto al modelo, añadió: “La libre competencia consiste en que todos los prestadores ofertan sus servicios en un marco de libertad vigilada, compitiendo usuario a usuario, en calidad y precio, preservando los principios tarifarios. El usuario es libre de elegir a su prestador y la relación se formaliza mediante un contrato de condiciones uniformes”. Detalló: “Emcali es el facturador y, hasta tanto el usuario no se desvincule de un operador para elegir otro, el proceso toma dos meses”.

Recolección de basuras en Cali - crédito Emcali
Recolección de basuras en Cali - crédito Emcali

Betancourt resaltó que la confusión está relacionada con la falta de información al ciudadano sobre quién presta el servicio y cómo se gestiona la facturación. Destacó que la obligación contractual de los operadores era devolver el catastro de usuarios a Emsirva tras la finalización de los contratos, pero, según la gerente, las empresas privadas no cumplían con este requisito.

La disputa por los usuarios y el futuro de la recolección de basuras en Cali

Betancourt precisó que “son alrededor de 817.000 usuarios los que están siendo disputados en este millonario negocio de las basuras en Cali. El contrato fue claro en que, al finalizar, se debía retornar este catastro de usuarios. Hoy esa es la obligación de Emsirva, proteger ese mercado que pertenece a los ciudadanos de Cali”.

La gerente liquidadora denunció en EL TIEMPO que los operadores privados, al no devolver el catastro, “pretenden quedarse con los usuarios y el activo de una empresa pública. Estos contratos no eran de concesión. El alcalde no puede pretender que siempre vayan a ser estos cuatro operadores”.

Sobre la devolución de la empresa al municipio, afirmó: “Fuimos nosotros, desde Emsirva y la Superintendencia, quienes propusimos cómo devolver la empresa. No es que en este momento el alcalde esté levantando la mano para que se la devuelvan”. Insistió: “Si se quiere privilegiar el patrimonio de Cali o privilegiar a empresarios privados que incumplieron el contrato, ya no hay punto medio”.

En medio de acciones judiciales y procesos ante entes de control, Betancourt manifestó: “Toda acción judicial que se intente para suspender o terminar el proceso es un debilitamiento de la posición contractual de Emsirva”. Añadió que han iniciado acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio y han aplicado las medidas estipuladas en los contratos, como multas y cláusulas penales.

Respecto a la situación financiera, señaló: “En enero del 2025 le entregamos los recursos del pasivo pensional a la Alcaldía. Se pagaron acreencias de primera y quinta clase y todos los pasivos no reclamados”. Reiteró que el activo fundamental a recuperar para Cali es el catastro de usuarios, pues no todos han sido restituidos a la empresa pública.

Retos para los usuarios y el servicio público de aseo

Betancourt enfatizó que los usuarios enfrentan “temor de doble facturación”, especialmente por decisiones judiciales que han reconocido pagos a nuevos operadores, como Misión Ambiental SAS ESP, para 154.037 usuarios, lo que representa riesgo de cargos superpuestos por un mismo servicio.

Subrayó: “El operador debe hacer gestión comercial; no se puede simplemente entrar con un camión a un barrio y empezar a recoger la basura sin haber conquistado ese mercado. El usuario es quien elige”. Sobre la transición, puntualizó que “la convocatoria pública es una invitación para elegir nuevos operadores por dos años, cualquier operador podrá quedarse con hasta dos áreas de prestación”.

Betancourt afirmó que han solicitado “el acompañamiento de los organismos de control nacional y local” para garantizar la transparencia y proteger el patrimonio público. Respondió a la postura del alcalde diciendo: “La empresa se entregará activa y saneada, con clientes; no se está entregando una empresa vacía”.

En diálogo con El Tiempo, concluyó: “Emsirva ha hecho todo lo posible por defender los intereses de los caleños. Esperamos que el proceso termine de la mejor forma posible para Cali, para Emsirva y para los usuarios”.

Para Betancourt, la función de Emsirva es devolver a Cali una empresa en funcionamiento y con respaldo para sus habitantes, pese a la compleja situación y los conflictos contractuales que han marcado la percepción ciudadana sobre el servicio público de aseo.

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