Polo Polo revela cuál sería el plan del Petro: “Entregarle nuestra soberanía energética a la dictadura de Venezuela”

El gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido una sola semana al mando del país y ya ha generado polémica debido a algunos proyectos de ley que ha presentado; uno de estos fue la reforma tributaria, la cual fue presentada por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y ha sido duramente cuestionada por la oposición. El congresista Miguel Polo Polo rechazó contundentemente esta nueva forma de recaudo y también cuestionó las palabras de la ministra de Minas y Energía.

Irene Vélez encabeza la cartera de Minas y Energía de Colombia y una de sus recientes declaraciones encendió las alarmas en algunos sectores políticos, ya que la intención del actual gobierno es realizar una transición energética y por eso no se firmarán nuevos contratos de exploración de gas. En una entrevista con Blu Radio señaló que la reserva es de aproximadamente siete años, pero ya cuentan con un plan en caso de que se necesite llenar la matriz energética.

“Si habiendo superado esas reservas de gas, que nos explican es a siete u ocho años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos de transporte de gas con Venezuela”, afirmó la ministra, quien después señaló que, “todavía tenemos un tiempo, esos años nos da para hacer una planificación estratégica de la transición energética”.

Como era de esperarse, estas declaraciones cayeron mal entre algunas figuras políticas que hacen parte de la oposición como es el caso del congresista Miguel Polo Polo, quien no solo rechazó la compra de gas sino que también dio a conocer lo que para él, es el plan de Gustavo Petro a futuro y destacó que, “a ellos no les interesa el medioambiente”.

“La estrategia es clara; acabar con la explotación petrolera y gasífera y entregarle nuestra soberanía energética a la dictadura de Venezuela. Ese es el gran negocio; le ayudaron q llegar al poder y él les devuelve el favor dándoles oxígeno. A ellos no les importa el medioambiente”, afirmó el representante a la Cámara en sus redes sociales.

Recientemente Miguel Polo Polo también criticó la reforma tributaria, la cual según el congresista podría “arruinar” el campo y afectaría a varios campesinos debido a los impuestos que le pondrá a los helados, ya que detrás de estos hay “un campesino y una vaquita”.

“La tributaria de Petro va a ponerle impuestos a los helados porq son “dañino”. Detrás de cada helado hay un campesino y una vaquita. Esta reforma arruinará el campo y a los pobres. Si de verdad se preocuparan por lo que hace daño, no estarían promoviendo la legalizaron de drogas”, señaló Polo Polo en su cuenta oficial de Twitter.

A este mensaje del congresista se sumaron otros, sin embargo, en uno de ellos increpó al mandatario y le refutó el hecho de que él no podía decirle a los colombianos que es “dañino o no a la hora de comer”.

“Señor Petro, los colombianos no necesitamos q usted nos diga q es dañino o no a la hora de comer. Esa NO es su función ni la del Estado. Usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista. No se mete en nuestras vidas y bolsillo”, señaló Polo Polo.

