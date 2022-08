Pirry reveló las consecuencias que tuvo para su salud la cancelación de su programa

Pirry, periodista y presentador colombiano. Foto: Instagram @pirryoficial

Guillermo Arturo La Rotta, nombre de pila del reconocido presentador, documentalista, periodista y creador de contenido, ‘Pirry’, reveló en detalle todo lo que vivió a cuenta del despido y terminación de su programa en la televisión en un famoso canal colombiano.

Pirry, quien ha sido aventurero, ha contado múltiples historias a cuenta de sus vivencias, las cuales ha documentado para luego presentarlas a su público. Esta vez contó lo que significó cerrar su ciclo en la televisión de la mano del canal.

“NO PUDE AGUANTAR LAS LÁGRIMAS. Cuando me quitaron mi programa de una manera humillantes e injusta, mi mamá me decía que “cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Yo le decía “mamita, no me de consuelos pendejos”. ¿Están pasando un mal momento? Véanse este video, que de pronto por ahí les dejo una chispita”, anotó en sus redes sociales.

En su video cuenta la depresión que pasó, pues pasó de ser uno de los más vistos a quedarse sin empleo y casi que sin plata en sus cuentas.

El periodista cuenta que ante el gran momento que pasaba a nivel profesional decidió tomarse un año sabático, por lo que viajó; dijo que se gastó un monto económico importante, pensando en que regresaría para reiniciar su trabajo, sin embargo, se chocó con la noticia de no continuar en la dirección de su programa.

“Yo acababa de llegar de un año sabático y como uno de ser humano da por sentado todo y yo estaba tan bien en la televisión, me pagaban tan bien y me habían dado premios, yo pensé que de ahí nunca iba a salir”, comenta en el video.

Pirry habla de su depresión tras perder su programa en la televisión

Desde entonces su salud mental decayó y la incertidumbre se apoderó de él, teniendo a pocas personas que le daban ánimos para continuar, aunque no le gustara el apoyo con frases de cajón que le llegaron de boca de su mamá como: “Llego, y de un día para otro me echan a la calle, me echan de mi trabajo, me cancelan el programa en medio de una cantidad de rumores de censura. Salí absolutamente decepcionado, triste, con ese problema caí en depresión”.

Aún así también puede, al día de hoy, reconocer que ante el mal momento, volvió, con el tiempo, a reencontrar el derrotero real de su vida: viajar: “Si a mí no me echan del trabajo, no me doy cuenta que había perdido el norte de mis sueños que era viajar, explorar, las aventuras. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan a reinventarme. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan otra vez a coger la cámara y volver a hacer todo lo que hacía cuando empecé en mi trabajo”.

La invitación final que hace Pirry a sus seguidores es: “Si la están viendo negra, les digo, las frases de cajón están ahí por algo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No les garantizo nada, puede que nunca suceda, pero lo último que uno puede hacer es perder la esperanza”, acudiendo a las frases que tanto rechazó en los momentos de crisis.

