El concejal Julián Forero negó haber participado o incitado disturbios en la avenida Villavicencio: asegura tener videos y testigos

El cierre fue en la intersección con la avenida Villavicencio y colapsó la movilidad por varias horas, según testigos y reportes oficiales - créidto Carlos Fernando Galán/X

La noche del 9 de junio, la autopista Sur con avenida Villavicencio fue escenario de un tenso enfrentamiento entre autoridades y un grupo de motociclistas y vendedores informales, durante un operativo de rescate del espacio público liderado por el distrito.

La intervención, que hacía parte de un proyecto de revitalización urbana en el bajo puente de la intersección, derivó en bloqueos, quema de llantas y una congestión vial que colapsó la zona por varias horas, obligando a los conductores a buscar rutas alternas.

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Según testigos y reportes oficiales, los manifestantes cerraron el paso en ambos sentidos y retiraron estructuras instaladas por las autoridades para impedir el acceso. La situación escaló cuando, ante la resistencia y los desmanes, unidades policiales y del Undemo ingresaron incluso con tanqueta para restablecer el orden.

Durante el procedimiento, se denunciaron daños a vitrinas y termos de comerciantes. Los organizadores del operativo argumentaron que el espacio bajo el puente había sido usado para ventas ilegales, expendio de drogas y comercialización de motos robadas, y que la recuperación era necesaria para la seguridad y el bienestar ciudadano.

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La Policía y el Undemo ingresaron con tanqueta después de que los manifestantes cerraron el paso en ambos sentidos y retiraron estructuras instaladas por las autoridades - crédito X

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió la intervención y pidió respaldo ciudadano: “No vamos a retroceder. Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur... El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal”.

Acusaciones y respuesta del concejal Julián Forero

La respuesta de Julián Forero a las acusaciones por su presunta participación en los disturbios de la autopista Sur con avenida Villavicencio fue categórica y vehemente. El concejal negó cualquier vínculo con los enfrentamientos, asegurando que durante los hechos se encontraba cumpliendo funciones oficiales en el Concejo de Bogotá y, posteriormente, compartía con líderes moteros en otro punto de la ciudad.

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Forero afirmó tener pruebas, testigos e incluso registros de video que demuestran su ubicación y ocupaciones esa noche, y denunció que se han usado fotos antiguas y rumores infundados para involucrarlo injustamente. Además, calificó las versiones en su contra como parte de una “campaña de desprestigio” motivada por intereses políticos y manejos mediáticos oscuros.

“Hoy quiero dejar constancia de cómo algunos medios buscan encochinar mi trabajo y mi imagen. No he estado en la glorieta ni he incitado a moteros o comerciantes a enfrentarse con la autoridad. A esa hora estaba en sesión del Concejo, tengo pruebas y testigos”, señaló, añadiendo que quienes lo señalan buscan destruir su trabajo y callarlo por no pertenecer a “la rosca” ni a las élites políticas de la ciudad.

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El cabildante explicó que su labor siempre ha estado dirigida a la pedagogía, la defensa del gremio motero y la construcción de soluciones de fondo, nunca a la incitación de la violencia o el caos. “He trabajado con el gremio motero en proyectos de seguridad vial, socialización y pedagogía, pero rechazo los actos violentos y niego cualquier participación o incitación en los hechos de Villavicencio”, subrayó. Forero insistió en que su gestión se ha caracterizado por abrir espacios de diálogo y proponer alternativas de convivencia.

El cabildante asegura que estaba en sesión y luego con líderes moteros, dice tener videos y testigos, y denuncia que lo relacionan con los disturbios mediante imágenes viejas y versiones sin sustento - crédito Julián Forero/Facebook

En su transmisión, el concejal mostró indignación ante lo que considera una estrategia sistemática de algunos sectores para dañarlo y “manchar” su imagen. “No hago más que trabajar todos los días en contra de una administración que, al parecer, maltrata y engaña a la ciudadanía. Pero aquí el poder hace lo que se le da la gana con la gente”, afirmó, reiterando que no permitirá que campañas de odio o manipulación mediática opaquen su labor.

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Forero también explicó que, tras años de experiencia en el sector público y el gremio motero, ha optado por el control político, la pedagogía y la transparencia, y que su historia y trabajo pueden ser verificados. “Seguiré de frente denunciando irregularidades y defendiendo la transparencia en Bogotá”, aseguró, advirtiendo que ni amenazas ni ataques de “periodistas vendidos” lo harán retroceder.

Finalmente, el concejal hizo un llamado a la opinión pública para que no se deje manipular por rumores ni publicaciones sin fundamento, y aseguró que continuará trabajando por la defensa de los derechos ciudadanos y la dignidad del gremio motero, “sin ceder ante presiones o intentos de deslegitimar mi labor”.

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Contexto, socialización y proyecto de revitalización

El operativo de la noche del 9 de junio hizo parte de un proyecto integral de recuperación y revitalización del espacio público bajo el puente, considerado uno de los puntos críticos en materia de seguridad y convivencia en el sur de Bogotá. La intervención incluye baños públicos, módulos comerciales formalizados, zona de food trucks, espacios para el bienestar animal, cancha multipropósito y áreas de encuentro ciudadano, con una inversión de $1.750 millones aportados por el Dadep y las alcaldías locales de Bosa y Ciudad Bolívar.

Durante 2025 y parte de 2026, la Defensoría del Espacio Público y las entidades distritales adelantaron 15 jornadas de socialización con residentes y empresas, 7 reuniones con actores estratégicos e instituciones, 4 encuentros con organizaciones de moteros y más de 100 encuestas en la zona. El balance de este proceso mostró una percepción favorable entre la mayoría de residentes, comerciantes y colectivos sobre la intervención y los usos propuestos.

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El distrito sostuvo que la recuperación del espacio público era necesaria porque el bajo puente había sido usado para ventas ilegales, expendio de drogas y comercialización de motos robadas - crédito Alcaldía de Bogotá

Sin embargo, algunos sectores expresaron inconformidad por la forma en que se ejecutó el operativo, señalando falta de diálogo previo y afectación a los comerciantes informales. La Administración Distrital reiteró que el objetivo no es restringir el uso legítimo del espacio, sino ordenarlo, mejorar la seguridad y ofrecer nuevas oportunidades económicas y de encuentro ciudadano.

Además, la recuperación del bajo puente de la avenida Villavicencio con Autopista Sur es parte de una estrategia más amplia del distrito para combatir problemas como el consumo de sustancias psicoactivas, la venta ilegal de bebidas alcohólicas, el uso inadecuado del espacio para actividades no permitidas y la disposición irregular de residuos.

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El proyecto, que se ejecutará en un plazo de cuatro meses, busca transformar este punto crítico en un entorno más seguro, organizado y funcional para los habitantes de Bosa, Ciudad Bolívar y sectores aledaños.