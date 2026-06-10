Desde las obras del metro de Bogotá, José Manuel Restrepo prometió una ‘Patria Milagro’: “Abelardo será amigo del desarrollo”

El candidato vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que las estaciones del metro impulsarán el comercio y el empleo - crédito @jrestrp/X

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, José Manuel Restrepo llevó la campaña de Abelardo de la Espriella, que representa la extrema derecha, a las obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Desde allí, el exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial defendió la continuidad de los proyectos de movilidad de la capital y relacionó esas iniciativas con la idea de “Patria Milagro”, una apuesta que su sector político vincula con desarrollo e infraestructura.

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El exministro utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a los bogotanos, posicionando la movilidad de la ciudad como un eje de discordia frente al actual Gobierno de Gustavo Petro.

En su declaración, José Manuel Restrepo no ahorró críticas hacia el jefe de Estado, acusándolo de bloquear los recursos para la infraestructura de la capital del país.

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José Manuel Restrepo visitó las obras de la primera línea del metro de Bogotá en plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial - crédito @jrestrp/X

El exministro de Hacienda fue tajante al señalar que la actual administración nacional ha dejado sola a la capital en materia de transporte masivo. Con las obras de la primera línea a sus espaldas, Restrepo vinculó la falta de apoyo financiero con el antiguo deseo del presidente Petro de modificar el diseño del metro elevado.

José Manuel Restrepo criticó a Petro desde las obras del metro de Bogotá

“Una de las preocupaciones centrales de los bogotanos es la movilidad y en este gobierno no hubo apoyo a la movilidad de la ciudad de Bogotá. Por la soberbia de Petro, de que no pudo hacer lo que nunca hizo, que fue el metro de Bogotá. Pues aquí estamos en la línea uno del metro de Bogotá. Él trató de acabar con esta línea, no dándole los recursos”, afirmó la fórmula vicepresidencial.

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Para contrarrestar lo que calificó como una postura de confrontación del actual Ejecutivo, José Manuel Restrepo aseguró que un gobierno de Abelardo de la Espriella asumirá el rol de “aliado estratégico” de los macroproyectos viales de la sabana de Bogotá, al extender el compromiso financiero estatal hacia las principales troncales y los trenes de cercanías.

Desde el viaducto del metro de Bogotá, José Manuel Restrepo criticó al Gobierno Petro por la financiación de la obra - crédito Metro de Bogotá

“Nosotros nunca haríamos eso, porque el gobierno de Abelardo es amigo y será amigo de Bogotá. Y lo hará no solamente en la línea uno de metro, lo hará también en el proyecto Calle 13, lo hará en el proyecto Avenida Ciudad de Cali, lo hará también en el Regiotram de Occidente”, complementó el candidato a la Vicepresidencia.

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Además, la propuesta de movilidad de la “Patria Milagro” aterrizó su discurso en el impacto socioeconómico que tendrán estas megaobras en el suroccidente de la ciudad.

José Manuel Restrepo defendió las megaobras de Bogotá como plan de gobierno de De la Espriella

Según Restrepo, el transporte masivo debe entenderse como un motor de desarrollo urbano y comercial, especialmente para las comunidades más afectadas por la congestión vial.

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“El occidente de Bogotá, Bosa y Kennedy necesita un gobierno amigo de la ciudad. Y el gobierno de Abelardo será amigo de Bosa, será amigo de Kennedy, será amigo de Bogotá y será amigo del desarrollo, porque esto significa desarrollo para la ciudad”, señaló el también economista en su video publicado en X.

La campaña de Abelardo de la Espriella utilizó el metro de Bogotá como símbolo de desarrollo e infraestructura- crédito Metro de Bogotá

José Manuel Restrepo habló de la importancia de apoyar la terminación de la primera línea del metro, que consiste en una línea de transporte masivo de tipología 100% elevada, diseñada para conectar el suroccidente de la ciudad con el borde oriental y el norte (hasta la calle 72).

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Cabe destacar que la primera línea del metro de Bogotá, que conectará nueve localidades de la ciudad a lo largo de 23,9 kilómetros, ya supera el 78% de ejecución. Además de los 15 kilómetros continuos de viaducto elevado construidos, el patio taller de Bosa alcanza más del 91%, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía de Bogotá.

“Apoyar una primera línea de metro como esta, en el fondo, significa apoyar el desarrollo, porque las estaciones se convierten casi que en centros comerciales, en estaciones en donde se genera una dinámica de comercio productiva, de generación de empleo, de oportunidades incluso para el desarrollo urbano de la ciudad. Por eso, esto vale la pena apoyarlo”, concluyó el candidato vicepresidencial en su video.

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