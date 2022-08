El presidente Petro prometió comida caliente, infraestructura educativa y agua potable para el Amazonas

Presidente Petro pide priorizar infraestructura educativa y agua potable en Presupuesto General de la Nación de 2023 para el Amazonas. Foto: Presidencia.

Desde la campaña presidencial, el hoy jefe de Estado, Gustavo Petro prometió que la región Amazonía sería uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Ahora, como presidente, se dirigió hasta ese departamento y anunció varias reformas y proyectos que implementará en materia educativa, de infraestructura, entre otros.

El mandatario se encontraba, este jueves 19 de agosto, en compañía de la comunidad amazónica de Santa Sofía, a quienes les dijo que el presupuesto del próximo año contemplará múltiples cambios para su beneficio como agua potable, comida caliente y una profunda invención para crear colegios, escuelas y, posiblemente, sedes universitarias.

“Hay que hacer una prioridad en el presupuesto, porque el que está presentado para el año entrante es del gobierno Duque, que no tiene en cuenta nuestras sensibilidades presupuestales, y tenemos que modificarlo. Esa modificación tiene que hacerse en un lapso casi que de 15 días, es decir, ya. (...) En esa modificación, las partidas que tienen que ver con infraestructura educativa y con agua potable tienen que ser prioritarias”, expresó Petro desde la región amazónica.

Asimismo, el presidente dijo que hará lo posible por cumplirle a la gente y que todo lo que dijo que haría en campaña no se quede “en carreta”. Con ello, expresó el lema de su campaña y reveló algunas de las apuestas de su equipo gubernamental: “Viva, físicamente, con el agua, y cultural y materialmente con la educación. Gente viva con un país vivo, es decir, una potencia mundial de la vida”, expresó.

Para garantizar que los habitantes de esa región tengan viviendas dignas, Gustavo Petro anunció que sus ministros ya están evaluando cómo garantizar “las formas propias del territorio para que la vivienda sea propia de la región”, señaló el jefe de Estado, a su vez que instó a la creación de acueductos que le permitan, no solo a los colombianos del Amazonas, sino en general, tener acceso al preciado líquido: “Aquí no hay que discutirlo: Colombia no tiene agua potable en sus territorios excluidos. La privatización del servicio público de agua potable no funcionó en el país”, advirtió, a su vez que se solidarizó con la situación que enfrentan los ciudadanos de Santa Sofía, desde donde hablaba.

“No se explica cómo una comunidad como Santa Sofía no tenga agua. Esa es la prioridad número uno. Casi que una administración, al empezar, primero tiene que decir: el agua, porque es que sin el agua no se puede vivir, así de simple. Todo lo demás se puede solucionar, pero cualquier administración tiene que tener por delante y como prioridad el agua potable”, agregó el mandatario colombiano.

El presidente después de una presentación por parte de grupos indígenas y comunidad de la región, habló sobre el nuevo sistema de monitoreo que empezará a funcionar en todo el territorio nacional

Para la niñez estudiantil de ese departamento, el jefe de Estado se comprometió a que, con ayuda de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, llevaría todo lo necesario para que la alimentación llegue caliente, limpia y acorde con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de una de las regiones más olvidadas por el Estado en mandatos anteriores.

“Es lograr una nutrición real de la población que llega a un colegio, sea niño o niña. Es lograr que sean las asociaciones de padres de familia las que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos, ojalá para que todos los niños y niñas de Colombia puedan tener comida caliente mientras estudian, es decir, los niveles de nutrición básicos para garantizar que el saber sea de alta calidad”, declaró Petro, mientras que dio a conocer los motivos que, a su juicio, contribuirían al bajo rendimiento académico.

“Cuando uno se pregunta por qué es tan baja la educación, en términos de calidad en Colombia, hay una primera respuesta: porque muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Un país así no se puede desarrollar, un país así va limitando sus posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga. Cuando los niños y niñas llegan con hambre al colegio es una sociedad que se está muriendo, es una sociedad que está cerrando la puertas del futuro, es una sociedad que fácilmente se puede degradar en la violencia y que se puede autodestruir”, concluyó el presidente de Colombia.

