Nacional buscará remontarle a Junior este jueves por los cuartos de final de la Copa Colombia

Atlético Nacional recibirá este jueves a Junior de Barranquilla por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. Imagen: Dimayor.

Otra de las atractivas competiciones que tiene el Fútbol Profesional Colombiano destaca este jueves, pues la Copa Colombia continúa su curso con importantes partidos. Atlético Nacional y Atlético Junior disputarán el último boleto a la semifinal de dicho torneo, sin embargo, la tarea no está fácil para los verdolagas, pues deben remontar la goleada conseguida por los barranquilleros en el partido de ida.

Nacional quiere poner a vibrar su público, si bien, el equipo está confiado de lo que pueda lograr en su casa, hay mesura y tranquilidad sobre lo que pueda llegar a pasar. Tanto los jugadores como el técnico Hernán Darío Herrera analizan lo que pueda llegar a suceder, no obstante, Danovis Banguero, lateral del equipo se mostró tranquilo y sentenció que buscarán el partido desde el primer minuto, con el fin de poner nervioso al rival y conseguir el resultado.

Frente a este encuentro, el técnico Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera señaló:

“Con Junior los partidos han sido difíciles, tanto para ellos como para nosotros, son partidos mano a mano, a veces jugamos bueno a la mano. Ellos han tenido una ventaja allá en Barranquilla, nosotros ahora tenemos ese 3 a 0 que debemos de remontar para eso estamos trabajando en esta semana, para mirar a ver cómo remontamos ese marcador. Carlos bacca es un gran jugador y lo que pasa es que junior es un equipo muy fuerte en casa y hay que respetarlo, también contra el Medellín yo vi el partido, Junior fue muy agresivo y claro en las oportunidades que tuvo”.

Por otro lado, las casa del ‘Tiburón’ está en paz, los rojiblancos arriban a la capital de Antioquia con la confianza suficiente de abordar este partido a la altura, esto, gracias al positivo resultado que consiguieron como local, no obstante, hay claridad sobre la jerarquía y mística que suele desarrollar Atlético Nacional en su casa y aún más, con su hinchada de respaldo.

El volante argentino Iván Rossi analizó el devenir del encuentro, destacó que el técnico Juan Cruz Real ha tratado de mejorar diversos aspectos del plantel, pues en los últimos partidos han sido evidentes algunas falencias dentro del terreno de juego. Rossi destacó que si bien hay un resultado de respaldo, en la cancha se debe continuar buscando el propósito.

“Tenemos muchas expectativas, vamos con el resultado que sacamos en casa, pero tampoco nos tenemos que confiar de eso, así que concentrados en todo lo que venimos haciendo y mejorar los aspectos que trabajamos durante la semana para venir y llevar lo mejor posible del partido. Tuvimos pocos días de trabajo ya que tuvimos el partido entre semana, pero en los días que tuvimos de entrenamiento, el profe Juan Cruz hizo mucho hincapié en eso, el ganar en el partido previo a este, nos ayuda a llegar con una victoria antes de este partido importante, creo que ayuda mucho en lo anímico”.

Posibles alineaciones

Atlético Nacional: K. Mier, A. Román, C. Castro, E. Olivera, A. Angulo, J. Duque, A. Andrade, D. Pabón, Y. Guzmán, D. Mantilla, J. Duque

Director técnico: Hernán Darío Herrera

Atlético Junior: S. Viera, N. Castrillón, J. Arias, C. Haydar, W. Pacheco, D. Giraldo, D. Moreno, F. Sambueza, N. Deossa, C. Bacca, C. Valencia

Director técnico: Juan Cruz Real

El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín desde las 8 de la noche, bajo la justicia que impartirá el juez John Hinestroza.

