Lina Tejeiro revela porqué una de sus mascotas la altera

Los amores de cuatro patas de Lina Tejeiro. Instagram: @linatejeiro

Hace aproximadamente tres meses llegó una nueva integrante a los brazos y hogar de la actriz ,,Lina Tejeiro. Frida no sólo llegaría a cambiarle la vida a ella sino a sus otros caninos, Kimmy, Romeo y Coco y, claramente, a su gato, Da Vinci. Aunque pareciera que el animal es dócil por su pequeño tamaño, la verdad es que la convivencia no ha sido una de las mejores en los últimos días

El perro es de raza pomerania, una casta con cualidades que sus dueños tienden a describir por juguetones, sociables, inteligentes, extrovertidos, activos y amigables. Aunque Tejeiro mencionó a través de sus redes sociales entre carcajada y carcajada algunos de los destrozos que hizo el pequeño, hizo énfasis en que esos malos comportamientos no deberían pasar seguido.

También le podría interesar: Lina Tejeiro contó cómo conoció a Juan Duque, y otros detalles de la relación

Fueron varios daños y una conducta que le empezó a traer dolores de cabeza a la influenciadora colombiana. Más aún cuando aparentemente casi todos los días Frida, que fue el último perro que ha llevado hasta el momento a la casa, no está tratando bien a sus compañeros caninos.

Lina Tejeiro revela que una de sus mascotas le está trayendo problemas en su hogar. Instagram:@la_chismosa_news

En varias stories de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 9,7 millones de seguidores, la modelo colombiana especificó su problema con la diminuta perrita. Habló sobre los altercados que tuvo con ella por dañar uno de los adornos de su baño, pues según relató entre preocupación y risa, su mascota no debería estar realizando esos actos indebidos ya que tiene elementos en la casa con los que puede jugar y que, a la vez, puede destrozar.

También le podría interesar: Lina Tejeiro reveló lo que sintió cuando vio al hijo de Greeicy por primera vez

“Les cuento que Frida está en una etapa donde yo, la amo, pero hay días que, de verdad. Se comió el tapete del baño, lo destruyó todo, le arrancó todos los pelos, lo volvió nada. Y ella tiene juguetes y con qué jugar, pero no se le acaba la pila”, argumentó la actriz.

Nacida en Villavicencio y con un amor incondicional por los animales, durante los minutos que duró el clip, Lina regañó a Frida mientras estaba con Cocó, otro de sus amores con cuatro patas. Pues empezó a molestar al macho y a buscarle pelea. Al instante, la famosa colombiana decidió alejarlos a los dos y mencionó:

“Es insoportable… No le gusta que la cargue, le gusta ser libre… Es incansable de verdad. Dios mío, señor, yo no sé qué voy a hacer. Hay momentos en los que me pregunto y digo: – ¿Por qué? ¿En qué momento quise otra?”, agregó la actriz.

Cabe mencionar que la mascota señalada es la última que ha cruzado por la puerta de Lina Tejeiro, por lo que algunos de los internautas comentan en las diferentes plataformas que ofrece la red que los malos actos de Frida pueden disminuir a medida de que la actriz la vaya educando y siga cuidando de ella. Otros también argumentan que no ha pasado ni un año, por lo que hay esperanzas de que mejore la interacción entre los otros pequeños que, hasta el momento, no han traído contratiempos en la lujosa casa de la famosa mujer colombiana.

SEGUIR LEYENDO