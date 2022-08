Gustavo Petro aplaza el reconocimiento de tropas y la posesión de ministros a última hora

En la foto, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. FOTO (Colprensa-Mariano Vimos)

Para el martes 16 de agosto la agenda del presidente Gustavo Petro estaba marcada por dos eventos importantes: el primero tenía que ver con las posesiones de los ministros de Justicia, Néstor Osuna; y de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna. Dicho acto se iba a realizar, en primera instancia, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, fue movido para las 3 de la tarde y sobre las 2, se anunció su aplazamiento.

El segundo fue la presentación y reconocimiento de las tropas de las Fuerzas Militares: el acto que se iba a realizar en la escuela José María Córdova, quedó cancelado. Es la primera vez que un presidente pospone un acto de este tipo, y en el caso del que se iba a realizar sobre las 5 de la tarde, contaba con la presencia de más de 1.000 militares y cerca de 40 periodistas.

De acuerdo con el equipo de prensa del presidente Petro, el primer mandatario ha estado cumpliendo una apretada agenda privada compuesta por reuniones urgentes.

Cabe mencionar que al mandatario no solamente le falta posesionar estos funcionarios; también tiene pendiente nombrar a un nuevo ministro de las TIC, pues Mery Gutiérrez, quien ya había sido delegada por Petro para esta cartera, no se pudo posesionar por una demanda que tiene contra el Estado. De hecho, cuando se realizó el primer consejo de ministros, el pasado 8 de agosto, no fue mencionada.

Tampoco ha sido posesionado Camilo Romero como embajador de Colombia en Argentina, ni tampoco Luis Ernesto Vargas como delegado de la nación ante la OEA y quien fue objeto de críticas por su inasistencia en la organización de este organismo para condenar el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Sobre esto, el funcionario designado respondió a ese reclamo a través de su cuenta de Twitter y aseguró que “alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos” y reclamó que no han sido nombrados ni han presentado documentos para la posesión al cargo, “pero ya nos están imputando omisiones”.

Al respecto, León Fredy Muñoz, nombrado como embajador en ese país tampoco ha sido posesionado. También está pendiente la oficialización de Armando Benedetti como representante de Colombia en Venezuela. El nombramiento del director del Departamento Nacional de Planeación también está en veremos, pues César Ferrari no puede ejercer este cargo por su nacionalidad colombiana por adopción.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 43 de 1993, aquellas personas que son colombianas por adopción no pueden ejercer cargos públicos como presidente, vicepresidente, congresista o magistrado de tres altos tribunales —Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura—. De igual manera, el artículo 29 expresa que tampoco pueden ejercer como ministros o directores de Departamentos Administrativos, como es el caso de Ferrari.

Se espera que en las próximas horas, el presidente Petro confirme la nueva fecha de la posesión de ministros que faltan, pues hace pocos minutos se confirmó que el acto de reconocimiento de las tropas en Bogotá fue reprogramado para este fin de semana en la misma academia militar.

Dicho evento contará también con la asistencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

