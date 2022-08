Alcalde de Soacha habría dirigido mercados de emergencia a sus apoyos políticos: Procuraduría le formuló cargos

Alcaldia de Soacha brinda ayudas a la población vulnerable del municipio que tienen trapos rojos en puertas y ventanas de sus hogares. En la foto: Juan Carlos Saldarriaga, Alcalde Soacha (Colprensa - Camila Díaz)

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se encuentra formalmente investigado por la Procuraduría General de la Nación, debido a que presuntamente habría priorizado la entrega de ayudas humanitarias en mercados en el municipio durante la pandemia de covid-19, no por necesidad, sino por beneficio político.

El Ministerio Público profirió pliego de cargos en contra del mandatario Saldarriaga Gaviria. En el auto también se encuentra vinculada la secretaria ejecutiva del despacho de la planta de personal Sor María Alarcón Alba y el concejal del municipio Hernán Darío Soto Varón.

La oficina delegada de Instrucción de Fusagasugá, donde se lleva el proceso, señaló que “los funcionarios habrían omitido garantizar la distribución equitativa de bienes a las personas necesitadas, al priorizar a miembros del partido político que apoyó su candidatura electoral”.

Las autoridades cuentan con pruebas que indicarían que los mercados destinados como ayudas humanitarias para atender las necesidades de los sectores más vulnerables en medio de la pandemia de covid-19, fueron priorizados para que accedieran a ellos miembros y personas relacionadas con el partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA).

Debido a esa presunta determinación que habría tomado el alcalde para priorizar a la población con los mercados que, al parecer, adquirió la alcaldía, el ente disciplinario considera que “pudo incurrir en una actuación irregular por omitir los deberes propios de su cargo, con la que se habría apartado de las normas que gobiernan el ejercicio de la actividad pública”.

En ese sentido, la Procuraduría calificó provisionalmente la aparente conducta del alcalde como falta gravísima cometida a título de dolo, mientras que para Alarcón Alba y Soto Varón se determinó como falta grave cometida a título de dolo.

De acuerdo con el diario El Tiempo, la denuncia llegó de manera anónima y en ella se adjuntaron chats de WhatsApp y audios que corresponderían a un grupo de mensajes de miembros de ADA en el que acordaron la entrega de los mercados durante los primeros días de abril de 2020.

Los tres implicados en el proceso disciplinario alegan que no se incurrió en la falta que señala la Procuraduría. Ellos aseguran que los mercados no fueron adquiridos con recursos públicos, y los entregados a sus apoyos políticos los donó la Fundación Casukids, por lo que no hay irregularidad.

Sin embargo, el diario señala que la defensa y las pruebas no cuadran porque esa entidad no estaba formalmente en funcionamiento para ese año. Además, no se sabe qué ocurrió con los mercados. Mientras la secretaria y el concejal señalan que registraron en video la entrega, la fundación no los tiene. La organización dice que los dio al Banco de Alimentos, pero allá tampoco confirman la información.

Para el 25 de marzo, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos anunció la entrega de 30.000 mercados para el municipio de Soacha. El concejal Heiner Gaitán había solicitado ese día la estrategia de distribución, alertando que: “No permitamos que esas ayudas caigan en manos de la corrupción y la politiquería”.

Posteriormente, el primero de abril, el mandatario señaló que tras una reunión en la Unidad de Gestión el Riesgo con el presidente de la República, Iván Duque, se habían donado 50.000 mercados que empezarían a distribuirse por todo el municipio en la próxima semana.

La Alcaldía había dispuesto una página para que las personas se registraran para recibir las ayudas humanitarias con hasta 3.000 mercados diarios durante el mes. Apenas en la primera mitad de abril, ya se habían distribuido 115.000 ayudas, según había dicho la administración municipal.

