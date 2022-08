Alberto Gamero no descarta otro fichaje para Millonarios

Alberto Gamero, afirmó que le gustaría quedarse en la dirección técnica de Millonarios indefinidamente. Imagen: Dimayor.

Millonarios es el actual líder de la Liga BetPlay Dimayor, pese al empate sin goles el pasado domingo ante Águilas Doradas en condición de visitante y a la derrota de su máximo perseguidor, el Unión Magdalena, que fue superado por el Atlético Bucaramanga en el Alfonso López con anotación de Dayro Moreno.

Como todos los semestres hay demasiada expectativa de lo que pueda hacer Millonarios en el rentado nacional, dado que el cuadro capitalino suma cinco años sin coronarse campeón y a pesar de ser protagonista en el todos contra todos, en las fases finales el equipo se desinfla.

Sumado a lo anterior, los aficionados del Embajador has mostrado en reiteradas ocasiones su inconformismo por la falta de refuerzos de peso para tener un equipo más competitivo que pelee de tú a tú con los grandes en instancias definitivas.

Para el actual semestre, Millonarios sumó cuatro contrataciones; Óscar Vanegas que viene del fútbol mexicano, Israel Alba (Equidad), Luis Carlos Ruiz (Cortuluá) y Daniel Cataño que viene de ser subcampeón con el Deportes Tolima.

Si bien Millonarios goza de buena salud en la Liga BetPlay Dimayor II, en los últimos días trascendió una información que el equipo del Alberto Gamero podría sumar otra contratación.

Según los medios de comunicación, el lateral izquierdo, Sebastián Herrera Cardona, llegaría al cuadro bogotano para reforzar esa posición en la que Gamero ha tenido que improvisar, poniendo a Elvis Perlaza que naturalmente juega por derecha ante la lesión de Omar Bertel que sigue en proceso de recuperación.

En diálogo con el programa El VBar de Caracol Radio, el jugador no ocultó su admiración por jugar en el conjunto Albizaul: “Millonarios tiene un significado muy grande en Colombia, es un equipo muy grande. La hinchada es espectacular, veo los partidos, cuando tengo tiempo por la diferencia horaria. Me levanto y veo mucho los partidos, si tengo la oportunidad los veo todos. Sé lo que significa Millonarios para toda Colombia”.

Cabe recordar que el futbolista es un jugador libre, por ende podrá negociar con cualquier equipo, y está muy ilusionado por enfundarse la camiseta de Millonarios tras su paso por el fútbol de Hungría, en el que jugó para el MTK Budapest.

“He hablado muchísimo. Sigo esperando. Hasta el momento no se han dado las cosas, pero sí he hablado con mi empresario que está allá en Bogotá y está llevando el caso. No sé mucho del tema, pero él sí me ha hablado mucho de Millonarios. Cuando me dijeron de ellos, de una, dije “Si es posible me voy caminando a mi país, de una vuelvo” y al ser Millos dije “Sí, de una, hágale. Haga todo lo que tenga que hacer. Estoy disponible para viajar cuando sea posible”

Por su parte, Alberto Gamero manifestó que no descarta tener otra contratación: “Hoy no pienso en quién voy a contratar, sino en lo que tengo. Ahora, no vamos a cerrar las puertas, si encontramos algún jugador en una posición que sirve y nos da una mano, lo traeremos, pero, en caso de que no, pues no. Eso sí, si está libre, no está entrenando, no viene con ritmo y no es fácil, pero si hay la posibilidad, se trae”.

