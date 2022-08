Valerie Domínguez sube a redes sociales discusión con su esposo

Valerie le juega broma a través de redes sociales a 'El Pollo'. Instagram:@jdelpollo10

Valerie Domínguez ha trazado un camino lleno de fama por sus trabajos y estudios como presentadora, así como haber sido coronada Señorita Colombia en el año 2005. Definitivamente una de las barranquilleras con más reconocimiento en el país. Su experiencia y 41 años de vida la hacen un modelo a seguir para los amantes del entretenimiento.

Así como sus fieles seguidores recuerdan su paso por el certamen de belleza, destacan sus proyectos actuales, su buen sentido del humor y realzan la belleza de la modelo, que bien dedicada ha estado a su físico aún cuando está a tan solo 9 años de cumplir medio siglo de vida.

La presentadora recibe a diario halagos en sus fotos y videos en los que aparece en la playa, en su casa, en restaurantes o en cualquier tipo de evento, pero todo fue cambiando a medida que pasó el tiempo. La cantidad de cariño que obtenía en las diferentes plataformas digitales que ofrece la red se duplicó gracias a su esposo y su bebé.

Las reacciones en la virtualidad empezaron a aumentar debido a que Valerie anunció en el 2021 que se había casado con Juan David Echeverri, más conocido como Juan David ‘El pollo’ Echeverri, y que esperaban su primer bebé cuando no habían cumplido ni siquiera un año de relación.

En diciembre del 2020 se casaron en una ceremonia privada, solo con sus seres queridos y su familia más cercana. Y en mayo del 2021 su hijo llegó al mundo, quedando encantados con las nuevas experiencias que el pequeño trajo para ellos.

No es de extrañar que la dupla se mantenga activa en redes sociales. Tienden a subir contenido de humor juntos logrando obtener la atención de diferentes tipos de públicos. Desde menores de edad hasta mayores han visto sus hazañas incluido el más reciente video de Domínguez en el que le hizo una inocente broma a su pareja mientras intentaban grabar un Tiktok en el que sonaba de fondo una canción de Rosalía.

‘El Pollo’ hizo su mejor esfuerzo por aprenderse la coreografía, pero Valerie no valoró su esfuerzo. Empezó a burlarse y lo ‘’regañó‘’ por hacerlo mal. Tal como se aprecia en el videoclip él no se quedó atrás ante la actitud de su esposa y optó por ‘’enojarse‘’ también, sumando al hecho que parece ser que Echeverri se estaba ‘’prestando’' para realizar la corta grabación.

Teniendo en cuenta que el hombre estaba siendo prácticamente obligado a hacer el trend continuó llevándole la idea a Valerie e intentando sumarse al baile mientras que ella seguía criticando su empeño en seguir el baile. Al cabo de unos segundos llevó a que la actriz no se resistiera y entre risas y carcajadas le confesó que era una broma. “Si no se pone bravo con esto, consideren mi matrimonio #Goals!!! Descripción gráfica de: Lo que más admiro de @jdelpollo10 ❤️ #Rosalia Made my hubby belief he was doing it all wrong. If he doesn’t get angry with this… consider my marriage #Goals 🤣 #HeIsAKeeper″ (″Le hice creer a mi esposo que lo estaba haciendo todo mal. Si no se enoja con esto... considere mi matrimonio como #Metas #EslUnGuardián″) escribió.

Los internautas resaltaron la paciencia y tolerancia de David debido a que gastó más de una hora con ella grabando el video antes de subirlo a la red. El deportista e influencer le respondió a la publicación: “Una broma de dos horas... valórame porque no vas a encontrar a alguien tan comprometido con una coreografía”. Asimismo, afirmó que habrá venganza y le devolverá el incómodo momento que le hizo sentir.

