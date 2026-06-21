Colombia

Resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia: así funciona la ‘app’ que habilitó la Registraduría para consultarlos en línea

La herramienta gratuita, disponible en Google Play y App Store, muestra los porcentajes de votación, los mapas interactivos, el número total de sufragantes, las mesas reportadas y los datos consolidados a nivel nacional y departamental tanto dentro como fuera del país

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La Registraduría Nacional habilitó los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial de 2026 en Colombia tras el cierre de urnas del 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay
La Registraduría Nacional habilitó los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial de 2026 en Colombia tras el cierre de urnas del 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que los ciudadanos pueden consultar los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial de 2026 de manera inmediata a través de canales digitales y oficiales, tras el cierre de las urnas este domingo 21 de junio, a partir de las 4:00 p. m.

Según reportó la propia entidad, se habilitó una aplicación exclusiva denominada ‘Elecciones Presidenciales 2026’, que está disponible para descarga y actualización gratuita en Google Play y App Store.

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De acuerdo con información oficial, esta aplicación fue creada para permitir el acceso en tiempo real a los resultados preliminares de la segunda vuelta, tanto para quienes se encuentren en el país como para quienes residan en el exterior.

La herramienta facilita el seguimiento de los resultados por candidato, mostrando el porcentaje de votos obtenidos y ofreciendo mapas interactivos que reflejan las mesas informadas, el número total de votantes y los datos consolidados a nivel nacional y departamental.

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La aplicación Elecciones Presidenciales 2026 permite seguir en tiempo real el avance por candidato en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay
La aplicación Elecciones Presidenciales 2026 permite seguir en tiempo real el avance por candidato en la segunda vuelta presidencial de Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay

Así mismo, la entidad precisó que, además de la aplicación principal, fueron dispuestas otras vías para la consulta de resultados. Entre estas se encuentran la aplicación ‘aVotar’, un chatbot institucional, la página oficial www.registraduria.gov.co y la transmisión continua de información a través de los perfiles institucionales en redes sociales.

“Esta fue diseñada para que los ciudadanos en cualquier lugar del país o el exterior conozcan en tiempo real los resultados preliminares de esta jornada democrática”, destacó la entidad.

Con este despliegue de canales digitales y oficiales, la Registraduría Nacional del Estado Civil busca garantizar transparencia y acceso directo a la información, facilitando que la ciudadanía reciba datos confiables y actualizados durante uno de los eventos políticos más relevantes para Colombia en 2026.

Así se puede consultar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial en Bogotá permite consultar en línea el puesto y la mesa de votación antes de la jornada del 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay
La segunda vuelta presidencial en Bogotá permite consultar en línea el puesto y la mesa de votación antes de la jornada del 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil/GooglePlay

Los ciudadanos habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial de Bogotá este domingo 21 de junio pueden consultar en línea su puesto y mesa de votación antes de ir a las urnas, una verificación clave porque la jornada se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y exige acudir al lugar asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil con la cédula válida.

La consulta debe hacerse en los canales oficiales de la Registraduría y permite confirmar departamento, municipio o localidad, dirección del puesto y número de mesa. El proceso también sirve para evitar desplazamientos innecesarios o la búsqueda de una mesa en un lugar equivocado el día de la elección.

Según la información oficial difundida por la Registraduría, para la segunda vuelta se mantienen el mismo puesto de votación, la misma mesa, los mismos jurados y las mismas reglas aplicadas en la primera vuelta. Aun así, la recomendación es revisar de nuevo los datos antes de salir de casa.

La consulta web se realiza en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del botón de Elecciones Presidenciales 2026 o en la sección directa de lugar de votación. El ciudadano debe digitar su número de cédula sin puntos ni espacios y luego presionar la opción de consulta.

En pantalla aparecerán los datos asignados para sufragar: departamento, municipio o localidad, puesto de votación, dirección exacta y mesa. La recomendación es guardar esa información o anotarla antes de dirigirse al sitio correspondiente.

El texto también indica que la verificación puede hacerse en la aplicación aVotar, disponible de forma gratuita en Google Play y App Store. La invitación de la autoridad electoral es usar exclusivamente esos canales oficiales para consultar información sobre la jornada, incluidos resultados y actas de mesa.

Para votar, el único documento válido es la cédula de ciudadanía. Se acepta la cédula amarilla con hologramas y también la cédula digital, siempre que esté activa y se presente desde la aplicación oficial en el dispositivo móvil.

Cartel blanco y rojo que prohíbe el uso de celulares y la toma de fotografías, con un ícono de teléfono tachado, en un centro de votación en Colombia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil exige votar en el lugar asignado y verificar los datos en sus canales oficiales VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

No son válidas las fotografías del documento, las capturas de pantalla, los archivos PDF ni las copias. Ante los jurados de votación, el ciudadano debe mostrar una identificación habilitada en alguno de esos dos formatos.

Si una persona no consulta su puesto antes de la jornada, puede perder tiempo en la búsqueda de la mesa o incluso desplazarse a un sitio incorrecto.

La recomendación adquiere más importancia para quienes cambiaron de residencia, inscribieron la cédula o no recuerdan dónde votaron en la primera vuelta.

Entre las indicaciones para el día de la votación figuran llegar con tiempo, seguir las instrucciones de los jurados y marcar una sola opción en la tarjeta electoral.

También se advierte que deben evitarse celulares, cámaras o dispositivos de grabación dentro del puesto de votación.

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