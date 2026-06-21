España, punto clave del voto en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia: más de 300.000 llamados a las urnas

Ciudadanos colombianos ejercen su derecho al voto en distintos puntos habilitados de España durante la jornada electoral presidencial - crédito Borja Sánchez Trillo/EFE

España se convirtió este domingo 21 de junio en uno de los principales escenarios de la segunda vuelta presidencial colombiana, con más de 308.000 ciudadanos habilitados para votar en una jornada será determinante para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto de 2026.

El país europeo concentra el mayor censo electoral colombiano en el exterior y, en particular, Madrid reúne cerca del 39% de los votantes habilitados en España, lo que la ubica como el principal centro de participación de la diáspora colombiana en Europa.

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En total, 1.414.661 colombianos residentes fuera del país están llamados a las urnas en 67 naciones. Para garantizar el proceso, la Registraduría Nacional instaló 1.489 mesas distribuidas en 253 puestos de votación alrededor del mundo. Los resultados del exterior comenzarán a ser transmitidos una vez cierren las urnas en Colombia, a las 4:00 p. m. del 21 de junio.

La contienda enfrenta a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quienes llegaron al balotaje tras obtener las dos mayores votaciones en la primera vuelta celebrada hace tres semanas, el 31 de mayo.

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Personas votando en la primera vuelta de las elecciones de Colombia - crédito Consulado de Colombia en Madrid

A nivel nacional, De la Espriella obtuvo el 43,78% de los votos frente al 40,98% alcanzado por Cepeda. Sin embargo, el comportamiento electoral de los colombianos residentes en España fue diferente: el aspirante del Pacto Histórico se impuso con 54.162 sufragios, equivalentes al 42,57%, mientras que De la Espriella consiguió 51.858 votos, correspondientes al 40,76%.

Pese al interés que genera la elección, la participación de la comunidad colombiana en España durante la primera vuelta se situó en el 41,44%, por debajo del promedio registrado en Colombia, cercano al 58%.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística español, cerca de un millón de colombianos residen actualmente en ese país y alrededor del 85 % son mayores de edad.

Madrid, principal epicentro electoral

La capital española concentra la mayor parte del electorado colombiano en Europa. Más de 120.000 ciudadanos están habilitados para votar en Madrid, donde las autoridades consulares habilitaron dos puestos para atender la demanda registrada durante la primera vuelta.

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Durante los días previos a la jornada definitiva, entre el 15 y el 19 de junio, los colombianos pudieron ejercer su derecho al voto en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, una sede escogida debido a la alta afluencia registrada en los anteriores comicios.

Iván Cepeda ha impulsado una campaña austera, basada en la autogestión, el contacto directo con votantes y actividades comunitarias en España - crédito Víctor Lerena/EFE

Este fin de semana, la votación fue trasladada al Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, donde desde primeras horas del día se observaron largas filas de electores.

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La participación ha mostrado un crecimiento significativo respecto a procesos anteriores. En la primera vuelta presidencial votaron en España 127.637 personas, una cifra que casi triplica la registrada en la segunda vuelta presidencial de 2022, cuando se contabilizaron cerca de 45.000 sufragios.

Campañas polarizadas también en Europa

La intensa polarización política que caracteriza la campaña presidencial colombiana también se trasladó a territorio español.

La campaña de Abelardo de la Espriella en España experimentó una reorganización a partir del 1 de junio, integrando apoyos provenientes del Centro Democrático. Según dirigentes de su equipo en Madrid al medio El País, esta alianza buscó fortalecer la presencia electoral de cara a la segunda vuelta.

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Abelardo de la Espriella ha desarrollado una campaña con fuerte presencia digital y apoyo de redes de difusión y aliados políticos en España - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La campaña también contó con el respaldo de influenciadores y creadores de contenido afines a sus posiciones políticas, así como la organización de actividades y eventos para seguir la jornada electoral.

Del lado de Iván Cepeda, los coordinadores de campaña reconocieron haber desarrollado una estrategia más austera, sustentada principalmente en la autogestión de ciudadanos, asociaciones y voluntarios residentes en España, de acuerdo con el medio citado.

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La apuesta del sector de izquierda estuvo enfocada en el contacto directo con los votantes de la diáspora, la realización de encuentros comunitarios y la búsqueda de apoyos entre sectores de centro.

Estos son los 24 puntos de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial en España:

Consulado de Madrid: Madrid, Lugo, Albacete y Valladolid.

Consulado de Barcelona: Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Girona y Lleida.

Consulado de Valencia: Valencia, Murcia y Alicante.

Consulado de Sevilla: Sevilla, Málaga y Almería.

Consulado de Bilbao: Bilbao, Pamplona, Logroño y Oviedo.

Consulado de Palma de Mallorca: Palma de Mallorca e Ibiza.

Consulado de Las Palmas de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote.