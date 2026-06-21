Colombia

España, punto clave del voto en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia: más de 300.000 llamados a las urnas

La votación se desarrolla en varias ciudades españolas, donde reside una de las mayores comunidades colombianas en el exterior y se concentra una alta participación en la segunda vuelta presidencial

Guardar
Google icon
Ciudadanos colombianos ejercen su derecho al voto en distintos puntos habilitados de España durante la jornada electoral presidencial - crédito Borja Sánchez Trillo/EFE
Ciudadanos colombianos ejercen su derecho al voto en distintos puntos habilitados de España durante la jornada electoral presidencial - crédito Borja Sánchez Trillo/EFE

España se convirtió este domingo 21 de junio en uno de los principales escenarios de la segunda vuelta presidencial colombiana, con más de 308.000 ciudadanos habilitados para votar en una jornada será determinante para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto de 2026.

El país europeo concentra el mayor censo electoral colombiano en el exterior y, en particular, Madrid reúne cerca del 39% de los votantes habilitados en España, lo que la ubica como el principal centro de participación de la diáspora colombiana en Europa.

PUBLICIDAD

En total, 1.414.661 colombianos residentes fuera del país están llamados a las urnas en 67 naciones. Para garantizar el proceso, la Registraduría Nacional instaló 1.489 mesas distribuidas en 253 puestos de votación alrededor del mundo. Los resultados del exterior comenzarán a ser transmitidos una vez cierren las urnas en Colombia, a las 4:00 p. m. del 21 de junio.

La contienda enfrenta a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quienes llegaron al balotaje tras obtener las dos mayores votaciones en la primera vuelta celebrada hace tres semanas, el 31 de mayo.

PUBLICIDAD

Personas votando en las elecciones de Colombia
Personas votando en la primera vuelta de las elecciones de Colombia - crédito Consulado de Colombia en Madrid

A nivel nacional, De la Espriella obtuvo el 43,78% de los votos frente al 40,98% alcanzado por Cepeda. Sin embargo, el comportamiento electoral de los colombianos residentes en España fue diferente: el aspirante del Pacto Histórico se impuso con 54.162 sufragios, equivalentes al 42,57%, mientras que De la Espriella consiguió 51.858 votos, correspondientes al 40,76%.

Pese al interés que genera la elección, la participación de la comunidad colombiana en España durante la primera vuelta se situó en el 41,44%, por debajo del promedio registrado en Colombia, cercano al 58%.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística español, cerca de un millón de colombianos residen actualmente en ese país y alrededor del 85 % son mayores de edad.

Madrid, principal epicentro electoral

La capital española concentra la mayor parte del electorado colombiano en Europa. Más de 120.000 ciudadanos están habilitados para votar en Madrid, donde las autoridades consulares habilitaron dos puestos para atender la demanda registrada durante la primera vuelta.

Durante los días previos a la jornada definitiva, entre el 15 y el 19 de junio, los colombianos pudieron ejercer su derecho al voto en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, una sede escogida debido a la alta afluencia registrada en los anteriores comicios.

Iván Cepeda ha impulsado una campaña austera, basada en la autogestión, el contacto directo con votantes y actividades comunitarias en España - crédito Víctor Lerena/EFE
Iván Cepeda ha impulsado una campaña austera, basada en la autogestión, el contacto directo con votantes y actividades comunitarias en España - crédito Víctor Lerena/EFE

Este fin de semana, la votación fue trasladada al Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, donde desde primeras horas del día se observaron largas filas de electores.

La participación ha mostrado un crecimiento significativo respecto a procesos anteriores. En la primera vuelta presidencial votaron en España 127.637 personas, una cifra que casi triplica la registrada en la segunda vuelta presidencial de 2022, cuando se contabilizaron cerca de 45.000 sufragios.

Campañas polarizadas también en Europa

La intensa polarización política que caracteriza la campaña presidencial colombiana también se trasladó a territorio español.

La campaña de Abelardo de la Espriella en España experimentó una reorganización a partir del 1 de junio, integrando apoyos provenientes del Centro Democrático. Según dirigentes de su equipo en Madrid al medio El País, esta alianza buscó fortalecer la presencia electoral de cara a la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella ha desarrollado una campaña con fuerte presencia digital y apoyo de redes de difusión y aliados políticos en España - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Abelardo de la Espriella ha desarrollado una campaña con fuerte presencia digital y apoyo de redes de difusión y aliados políticos en España - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La campaña también contó con el respaldo de influenciadores y creadores de contenido afines a sus posiciones políticas, así como la organización de actividades y eventos para seguir la jornada electoral.

Del lado de Iván Cepeda, los coordinadores de campaña reconocieron haber desarrollado una estrategia más austera, sustentada principalmente en la autogestión de ciudadanos, asociaciones y voluntarios residentes en España, de acuerdo con el medio citado.

La apuesta del sector de izquierda estuvo enfocada en el contacto directo con los votantes de la diáspora, la realización de encuentros comunitarios y la búsqueda de apoyos entre sectores de centro.

Estos son los 24 puntos de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial en España:

  • Consulado de Madrid: Madrid, Lugo, Albacete y Valladolid.
  • Consulado de Barcelona: Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Girona y Lleida.
  • Consulado de Valencia: Valencia, Murcia y Alicante.
  • Consulado de Sevilla: Sevilla, Málaga y Almería.
  • Consulado de Bilbao: Bilbao, Pamplona, Logroño y Oviedo.
  • Consulado de Palma de Mallorca: Palma de Mallorca e Ibiza.
  • Consulado de Las Palmas de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote.

Temas Relacionados

Elecciones de Colombia en EspañaElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026Segunda vuelta presidencial Colombia 2026Elecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

La jornada electoral se realiza bajo vigilancia policial, restricción en la venta de bebidas alcohólicas y normalidad en el transporte público. Para votar es obligatorio presentar la cédula y cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades

Elecciones Presidenciales EN VIVO desde Barranquilla, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Antioquia, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

La ley seca está activa y el transporte público opera con normalidad para facilitar la participación en la segunda vuelta presidencial. Las urnas abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Antioquia, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: más de 228.000 uniformados garantizarán la seguridad durante el proceso electoral

Alrededor de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente del país en una jornada que enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Elecciones presidenciales en Colombia, en VIVO: más de 228.000 uniformados garantizarán la seguridad durante el proceso electoral

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Más de seis millones de personas pueden votar hoy en la capital en 1.083 puestos habilitados en toda la ciudad. La ley seca comenzó a la medianoche del sábado y durará hasta el lunes al mediodía

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 21 de junio: siga el minuto a minuto de las votaciones

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Ambos llegan igualados tras empatar en el estreno y buscan sumar su primera victoria. Los All Whites confían en la experiencia de Chris Wood, mientras que los Faraones apuestan por el liderazgo de Mohamed Salah

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes