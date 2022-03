Con divertido video, el “Pollo” Echeverri reveló qué hace casa cuando Valerie Domínguez, su esposa, no está

Entre todo el contenido que Juan David Echeverri (El Pollo) publica en su cuenta de Instagram destacan aquellas publicaciones que realiza en conjunto con su esposa, Valerie Domínguez. Es de recordar que, los videos que el modelo y la actriz hacen juntos siempre han estado enfocados en la comedia, incluso, en varias oportunidades se han hecho bromas entre sí. Ahora El Pollo vuelve a figurar entre las redes sociales y los medios de comunicación por un cómico video que compartió recientemente, para ser más precisos el lunes 14 de marzo.

¿De qué se trató? Pues bien, el paisa publicó un video que describió en la leyenda de la publicación como: “Cuando mi esposa no está… ¡Yo me divierto! Yo sé que no soy el único, ¡no se hagan!”. Entonces, en lo corrido de las imágenes se le ve al modelo hacer algunas cosas que aparentemente no se puede dar el lujo de realizar cuando la también presentadora está presente en la casa. Por supuesto, de esta forma El Pollo también recreó las experiencias de muchas otras personas o al menos logró un proceso de identificación.

Fue así como actuó las siguientes situaciones: Dejar a medio destapar los tarros de las salsas, tirar la ropa al piso, salpicar el espejo con agua, no bajar la tapa del sanitario, quitarle los cojines a la cama y lanzarlos al piso para posteriormente acostarse, entre otras cosas. A su vez, el video contó con una canción en particular como banda sonora: ‘BZRP Music Sessions #49′ de Residente, aunque bueno, realmente el paisa eligió solo una frase en específico de dicho tema para musicalizar su clip: “Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme, pa’ divertirme”.

No sobra decir que, otras figuras del entretenimiento nacional que también hacen esta clase de contenido en pareja: enfocado en la comedia, principalmente en el desarrollo de las relaciones familiares/sentimentales son Maleja Restrepo (actriz/presentadora) y Tatán Mejía (motociclista), también esposos.

‘Te la dedico’, el reciente trabajo en la televisión de Valerie Domínguez:

Actualmente la audiencia colombiana ha visto a la exreina barranquillera desenvolviéndose actoralmente en la interpretación de ‘Zuly Robayo (La Mona)’ en ‘Te la dedico, seriado musical que pertenece al Canal RCN. En cuanto al género musical protagonista en la historia, es el popular. Además de Domínguez, la producción también encierra el trabajo actoral, protagónico y musical de Pipe Bueno (debut en la actuación) y Diana Hoyos.

‘Te la dedico’ es precisamente de esas producciones que RCN tenía preparadas para estrenar en este 2022. La historia ha estado presente en la pantalla desde el pasado ocho de febrero. Otra nueva producción que el canal le ha entregado a su audiencia es ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en su cuarta temporada con celebridades desempeñándose en el rol de participantes.

Además, por esta época se están desarrollando las filmaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’ en una nueva versión. De este modo, RCN tiene en su programación tanto nuevas historias como remakes.

