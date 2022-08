Marbelle y Miguel Polo Polo ya fueron notificados para adelantar la audiencia de conciliación con la vicepresidenta

Imagen de referencia, representante a la Cámara Miguel Polo Polo y Marbelle. Fotos: Instagram - @miguelpolopolo / @marbelle.oficial

La audiencia a la que fueron citados el representante a la Cámara Miguel Polo Polo y la cantante Marbelle, corresponde a los comentarios que ambos realizaron a través de sus cuentas personales de Twitter cuando se estaba desarrollando la campaña presidencial.

Debido a las conductas que tuvieron en sus redes sociales, tanto el creador de contenido y representante a la Cámara como la cantante, fueron citados a conciliar con la vicepresidenta Francia Márquez. Esto, después de que el senador Roy Barreras, en defensa de la vicepresidenta, iniciara un proceso judicial.

La diligencia para acordar una conciliación entre ambas partes había sido fijada para antes de terminar julio, pero en vista de presentar excusas justificadas por parte de los citados, tuvo que ser aplazada. Finalmente, se dispuso que la cantante Marbelle debe asistir el próximo 17 de agosto al bunker de la Fiscalía de Bogotá.

Lugar y hora diferente tendrá la conciliación de Miguel Polo Polo, pues al ser congresista, su proceso debe ser adelantado por la Corte Suprema de Justicia. El representante a la Cámara deberá presentarse ante la Sala de Instrucción el 26 de agosto para desarrollar la audiencia de conciliación.

Los trinos que fueron el motivante para abrir este proceso ante las autoridades investigativas se publicaron en el marco de la campaña presidencial del presente año, momento en el que Marbelle se expresó al presidente Gustavo Petro como ‘Cacas’, mientras que a la vicepresidenta Francia Márquez la tildó de ‘King Kong’.

Trino de Marbelle en el que se refiere a la vicepresidenta Francia Márquez como 'Kong'. Foto tomada de vanguardia.com

El trino de la cantante de música carranguera causó revuelo en las redes sociales y el rechazo de muchos internautas. En respuesta a las palabras emitidas por Marbelle, la vicepresidenta manifestó:

“Querida Marbelle no entiendo cómo me odias sin conocerme, cómo desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”.

Pero la situación no acabó allí, pues Marbelle continuaría, no solo expresando su desacuerdo con la vicepresidenta, sino despreciando sus palabras, pues frente al anterior tweet respondió:

“!Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! Usted no me da confianza, ni me representa en ningún sentido... A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”.

La confrontación verbal no acabaría allí, después, la cantante Marbelle apuntó el siguiente trino:

“¡Cacas Y King Kong! Le dicen ‘Porky’ (al presidente Duque) y uno no le puede decir ‘King Kong’ a Francia. ¡A mí me da asco FARC-IA! Menos mal, el mismo Gustavo Bolívar puso la foto de FARC-IA”.

Por otro lado, y a la par que esta discusión en Twitter acrecentaba, el representante a la Cámara Miguel Polo señaló a la vicepresidenta de ser una “estafadora”, haciendo una comparativa racial.

“Quieren hacer creer q si eres negro, automáticamente eres bueno y oprimido, y si eres blanco entonces eres malo y opresor. El color de piel no determina nada. Así como hay blancos buenos como Jhoana Bahamón, también hay negros malos como la estafadora de Francia y el Negro Acacio”, dijo Miguel Polo Polo desde su cuenta personal de Twitter.

Además de Marbelle y Miguel Polo Polo en el proceso penal también están incluidos el concejal Humberto Amín, quien señaló en su red social que Francia Márquez era la candidata vicepresidencial del Eln; Julián Quintana, abogado que hizo señalamientos similares y el periodista Gustavo Rugeles, que ya tuvo audiencia a inicios de este mes, pero no hubo retractación de su parte, conforme a lo manifestado por la defensa de la vicepresidenta Francia Márquez.

Al momento de radicar la denuncia penal, el presidente del Senado, Roy Barreras, sostuvo conductas de “hostigamiento e injuria y calumnia agravada”.

