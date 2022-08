Más de 600 contratos de la Feria de Cali 2021, no han sido liquidados

Feria de Cali. Foto: Cortesía Corfecali.

A través de la denuncia del concejal Juan Martín Bravo, la Alcaldía de Cali quedó en medio de la polémica sobre el gasto de la feria que se celebra a final de año en la capital del Valle. Además, el evento virtual de 2020 se suman posibles irregulariades en 620 de los 1.053 contratos firmados para las festividadades de 2021.

El cabildante se basó en el resultado preliminar de una interventoría de la Universidad del Valle sobre la Feria de Cali. Por ejemplo, en los contratos presuntamente irregulares hay documentos sin pólizas, así como millonarias contrataciones preferenciales, pues solo se presentó un contratista.

En la última Feria de Cali se destinaron alrededor de 11.800 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Cultura coloco 10.700 millones y Corfecali (ente regidor de la feria), 1.082 millones. Y de acuerdo con el concejal más de la mitad de los contratistas que participaron aún no les han pagado.

“En este caso surgen muchos interrogantes: ¿qué hizo Corfecali con la mitad del dinero que le giró la Secretaría de Cultura en diciembre? ¿Qué seguimientos, control y acciones está llevando a cabo la Secretaría de Cultura en atención a los pronunciamientos de la interventoría, teniendo en cuenta su responsabilidad solidaria? La Contraloría también ha encontrado irregularidades en este convenio interadministrativo, que se conocerán en el informe final”, indicó Bravo.

Es por esto que, el concejal señaló que después de siete meses desde que terminó la Feria de Cali 2021, los pagos por los servicios prestados todavía no se han completado por parte de proveedores, contratistas y artistas. “Aunque la Secretaría de Cultura desembolsó la primera mitad de los $10.784.313.725 en los que consistió su aporte para este evento, surgen dudas sobre la administración de los recursos que ejecutó Corfecali”, agregó Juan Martín.

El funcionario Bravo se hizo referencia a las irregularidades “de 1.053 contratos, 620 no cumplieron los requisitos de ley para la contratación que rigen a Corfecali. Por ejemplo, contrataron sin pólizas y no hay informes de ejecución de las actividades”.

Por su parte, el gerente de Corfecali, Argemiro Cortes Buitrago, afirmó que la denuncia por Bravo no es cierta, pues se trata de es una información parcial.

“Lo primero es decir que en Corfecali estamos interesados en que se conozca toda la verdad, no vamos a ocultar nada, la feria se hizo con éxito, estamos seguros y absolutamente convencidos que se hizo dentro del marco de contratación y, por lo tanto, somos conscientes de dar una información veraz”, señaló Cortes.

Con respecto a las demoras en los pagos, Argemiro aclaró que no ha podido pagar porque a Corfecali se le debe el 60% de la Feria de Cali, “nos han informado de la Universidad del Valle que este lunes, 8 de agosto, nos autorizan el primer pago y el día 23 terminan los últimos pagos. Por lo tanto, les presentamos excusas a nuestros proveedores”,Según el funcionario, la demora para hacer esos pagos es básicamente por un tema de norma, asegurando que sin lugar a dudas el dinero está: “la plata no se ha perdido, no hay detrimento, ahí están los recursos y Corfecali responderá como debe ser a cada uno de sus proveedores”, agregó el gerente.

En cuanto al secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga se hizo referencia a los contratos que ya están siendo revisados por la interventoría. Asimismo, hizo un compromiso para que en la última semana de agosto, se entregue su informe final.

“Durante estos meses Corfecali ha terminado de adjuntar la información requerida por la Universidad del Valle. En ese sentido, esos 600 contratos de los que se habla fueron complementados con la información que Corfecali ya adjuntó en el mes de junio y que están siendo revisados por la interventoría”, aseveró Mayorga.

Por último, el Secretario aseguró que el objetivo de la entidad está enfocada en la supervisión y acompañamiento de este ejercicio hasta su liquidación, desde el convenio como el contrato con la Universidad del Valle y Corfecali.

