Enrique Peñalosa y otro inesperado elogio a una nueva medida del gobierno de Gustavo Petro

Enrique Peñalosa fue precandidato presidencial en la coalición Equipo por Colombia, sin embargo, el excalcalde de Bogotá terminó en el último lugar de la consulta interpartidista con 231.668 votos, siendo superado por Federico Gutiérrez (2.161.686), Alex Char (707.007), David Barguil (629.510) y Aydeé Lozano (259.771). Desde ese momento apoyó al exmandatario de Medellín en su carrera por la presidencia, sin embargo no logró sumar los votos necesarios para poder llegar a segunda vuelta.

A lo largo de este camino, Enrique Peñalosa criticó y cuestionó duramente al, en ese entonces, candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro. En varias ocasiones rechazo de algunas de las promesas de campaña de su rival político, sin embargo, tras la segunda vuelta y con más de once millones de votos el exsenador se convirtió en el nuevo jefe de Estado. Una decisión histórica pues es la primera vez que el país elige a un gobernante de izquierda.

Incluso cuando se conocieron los resultados de las elecciones, Enrique Peñalosa fue una de las figuras públicas que le deseó un buen gobierno a Gustavo Petro, pero advirtió que no es optimista de cara al futuro. En aquel momento señaló, “espero que Petro haga un buen gobierno, para bien de Colombia. Sin embargo lo que Petro ha hecho y dicho, no me permite ser optimista. Apoyaré lo positivo, señalaré lo dañino y seguiré trabajando por una Colombia más próspera, más igualitaria, con más oportunidades y más feliz”.

Gustavo Petro está cerca de cumplir una semana como presidente de Colombia y ya ha tomado varias decisiones con respecto a temas de gran relevancia en el país, también dejó en claro su postura con respecto a ciertas situaciones como son los diálogos con el ELN y la relación con Venezuela. Enrique Peñalosa pese a las críticas que realizado al nuevo mandatario, destacó una de esas acciones que implementó en la capital colombiana.

El jefe de Estado confirmó que los jardines y zonas aledañas a la Casa de Bolívar, los cuales eran protegidos por rejas y esquemas de seguridad, fueron abiertos para todos lo ciudadanos que quieran caminar por esta zona. Petro afirmó que, “Abierta al público y a su libre tránsito, la Plazoleta Núñez y el parque entre la carrera séptima y octava. Este paseo peatonal será un hermoso recorrido. El espacio público siempre es un espacio democrático y aumenta la calidad de vida”.

Enrique Peñalosa reaccionó ante esta decisión y destacó que esta zona volviera a ser pública, además afirmó que él mismo intentó que esta zona estuviera disponible para los ciudadanos, sin embargo, encontró objeciones por parte de los gobiernos de la época. “Excelente haber abierto la Plaza de Armas (que es un parque distrital) a los ciudadanos. Traté de hacerlo, pero otros gobiernos nacionales no permitieron. Buena medida”.

Sin embargo, este no es el único elogio que ha recibido Gustavo Petro por parte de Enrique Peñalosa, ya que recientemente también destacó el respaldo por parte del nuevo gobierno a la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de Bogotá, incluso Peñalosa afirmó que el nuevo jefe de Estado ha ido “dejando atrás la politiquería”.

“Ya el Presidente Petro va dejando atrás la politiquería y la carreta de campaña. Obvio que no era ni conveniente ni posible el cambio de la primera línea de Metro que dejamos contratada y que está en construcción. Ahora esperamos que apoye la contratación de la segunda línea”, afirmó el exalcalde de Bogotá.

