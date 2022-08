Héctor Mantilla, exalcalde de Floridablanca y cuestionado por presuntos actos de corrupción durante su gestión, será viceministro de Transporte

Héctor Guillermo Mantilla, exalcalde de Floriblanca.

El conservador Héctor Guillermo Mantilla Rueda, candidato como viceministro del Ministerio de Transporte, es cuestionado por sus presuntos actos de corrupción durante su gestión como alcalde de Floridablanca, entre amenazas, presunto enriquecimiento ilícito, contratación a dedo, sobrecostos y coimas.

Es ahijado de la saliente vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, madrina de su boda, y apoyo constante durante su etapa como mandatario local entre 2017 y 2020. El exalcalde del municipio de Santander llegó al alto cargo gracias a la excanciller Ramírez pues fue quién presentó su hoja de vida.

El jefe de cartera del ministerio es encabezada por el cuestionado Guillermo Reyes. Dentro de su perfil profesional destaca su participación como asesor en la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991, ministro consejero de la Embajada de Colombia ante las Naciones Unidas, entre otros cargos en la ONU.

Mantilla llegó a la Alcaldía de Floridablanca posando de independiente a través de firmas, sin embargo tuvo detrás al excongresista Bernabé Celis, el megacontratista Fredy Anaya, el senador Jaime Durán, el condenado Alirio Villamizar y el empresario de alto riesgo Martín Tavera.

Su alcaldía se basó en construir un contratadero para los intereses de estas personas, construyendo lo que mediáticamente es conocido como el Cartel de Ruitoque.

De acuerdo con la investigación hecha por Ciudad Florida, varios alcaldes de Floridablanca, se hallaron vinculados, directa o indirectamente, con las ruinas y el millonario desfalco que se cometió con el Centro Cultural La Cumbre.

En enero de 2016, la administración municipal de Floridablanca toma la decisión de cerrar el Centro Cultural. El alcalde encargado de cerrar o clausurar la obra fue Héctor Mantilla Rueda. Su secretario de Infraestructura, Edgar Jesús Rojas Ramírez, dijo en su momento que “…la zona que colapsó estaba construida de madera y barro, y el daño obedece a que en la obra se hicieron modificaciones que no fueron acordadas”.

Así mismo, señaló que “la anomalía más fuerte es que el auditorio no está construido según las especificaciones con las que estaba diseñado, por ejemplo, las columnas no tienen el mismo tamaño en los dos ejes del auditorio, hay una más grandes que las otras, y ninguno de los dos tamaños corresponde al diseño. Entonces, la obra no se puede poner en operación porque tiene fallos en su proceso constructivo como tal”.

Otra de sus hazañas como alcalde fue devolverle el favor al señor Fabián Gómez Cano, quien es dueño de Seguridad Acrópolis Ltda, empresa que durante su campaña le brindó seguridad y logística en sus eventos. Le pagó su apoyo con contratos multimillonarios, cumpliendo así sus compromisos con sus patrocinadores.

De igual manera, junto a su entonces secretaria de Planeación, Emma Lucía Blanco, en la tarea de cambiar el POT de Floridablanca. Se supone que era para mejorar la proyección de la ciudad, pero lo que muestra el cambio de suelo es que realmente benefició ciertos lotes de Fredy Anaya y Miller Castaño.

Asimismo, durante su período como alcalde, se le recuerda por las fuertes acusaciones que recibió por direccionar la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio santandereano y su acoso judicial al caricaturista Diego García.

Por su parte, Héctor Mantilla tiene tres demandas contra el Pacto Histórico, el partido político de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entabló dos acciones judiciales, una de ellas demanda la curul de la actual representante a la Cámara, Mary Anne Andrea Perdomo. En la otra acción, el exalcalde de Floridablanca demanda la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

Finalmente, en una tercera demanda contra la curul de Perdomo, pero quien la entabla no es Héctor Mantilla Rueda, a título personal, sino a través de un exempleado suyo, el ciudadano Oscar Giovanny Díaz Coronado.

Cabe mencionar que, en las pasadas elecciones legislativas, Mantilla aspiró a la Cámara de Representantes, pero fracasó a pesar de obtener 45.682 votos.

