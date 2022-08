Clara López señala que no firmó la lista de ‘Jota Pe’ Hernández por “el método de coacción con amenaza de linchamiento mediático”

La congresista del Pacto Histórico señaló las razones por las que decidió no firmar la lista de 'Jota Pe' Hernández. Foto: Colprensa

El senador Jonathan Pulido, más conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, lidera un proyecto con el que buscará reducir los salarios, además la llamada ‘Lista de JP’ sigue generando controversia, pues en ella han firmado los senadores y representantes a la Cámara que están de acuerdo con realizar los ajustes a sus salarios mensuales, sin embargo, esta también expone a quiénes no están de acuerdo con la modificación o con el proyecto presentado por el congresista.

Ahora la polémica surgió porque una periodista de la W Radio reveló el nombre de tres congresistas que supuestamente no quisieron firmar el proyecto que está siendo encabezado por ‘Jota Pe’ Hernández. De acuerdo con la información publicada se trataría de las senadoras del Pacto Histórico, Clara López Obregón, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta, quienes al parecer también denunciaron acosos por no firmar la iniciativa.

Aunque la lista cuenta con una gran cantidad de votos por parte de diferentes figuras políticas de varios partidos, hay algunos que no se han manifestado al respecto, sin embargo, la senadora Clara López fue una de las que dio a conocer las razones que le impiden considerar el proyecto que está presentando el congresista Jonathan Pulido y cuál es su gran razón para no firmarlo.

También puede leer: Roy Barreras, presidente del Senado, destaca la lista de ‘Jota Pe’ Hernández: “la apoyamos”

“El método de coacción con amenaza de linchamiento mediático me impide considerar proyecto de ‘Jota Pe’ Hernández que recoge rebaja salarios de congresistas propuesta en proyecto de mi Bancada del Pacto Histórico. La acción política decente es de convicciones no de coacciones”, aseguró la congresista en su cuenta de Twitter

Sin embargo, esta declaración por parte de la congresista del Pacto Histórico fue respondido por el senador ‘Jota Pe’ Hernández, quien le mencionó que, “el hecho de que los Colombianos (electores) se enteren de como actuamos los Congresistas (elegidos) no debe considerarse como una amenaza de linchamiento senadora. Desde la primera vez que la invité a unirse, he respetado su decisión de no hacerlo, pero de nuevo la invito”.

Esto le puede interesar: Miguel Polo Polo, entre los congresistas que aceptó bajarse el salario, pidió a Gustavo Petro no ser el “nutricionista” de los colombianos

Otra de las senadoras que se manifestó al respecto fue María José Pizarro, quien calificó como falsa la información que señalaba que ella no quiso firmar el proyecto de ‘Jota Pe’ Hernández y argumentó que, “bajo el matoneo y el chantaje ¡No!” y aseguró que fue hasta hace poco tiempo que conoció el proyecto de ley.

“Le expresamos al senador nuestra posición frente al proyecto. También acompañe con mi firma el presentado por mi bancada en cabeza de Iván Cepeda” , afirmó la congresista del Pacto Histórico. Además volvió a indicar que, “dije públicamente que lo firmaba, así como firme el de mi bancada de Iván Cepeda y anteriores que han presentado ¿Qué buscan?. Como senadora tengo el deber de LEER lo que firmo y el derecho a proponer”.

Y si lee esto: Gustavo Bolívar confirmó que hay una estrategia para rebajar los salarios de los congresistas

Además agregó que, “Bajo el matoneo y chantaje ¡no! Entonces, dónde está mi responsabilidad como congresista, firmo cualquier cosa sin leer y sin rigor técnico? Fue hasta ayer en la tarde que conocí y me fue entregado el proyecto de ley para mi revisión; no tengo derecho a opinar o proponer?”.

El senador que viene liderando el proyecto dejó un mensaje en sus redes sociales citando el día que presentó el proyecto de ley que fue presentado hace varios días. Sobre esto, afirmó que, “mi proyecto de reducción de ingresos publicado desde el día 03 de Agosto, no mientan al decir que NO lo conocen! Lo conocen millones de Colombianos y más de 80 Congresistas”.

SEGUIR LEYENDO: