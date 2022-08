Jota Pe Hernández, ahora Senador, dice que sí es posible reducir inmediatamente los sueldos de los congresistas

‘Jota Pe’ Hernández, asegura que si se puede hacer la reducción al sueldo de los congresistas.

Jonathan Ferney Pulido, más conocido como ‘Jota Pe Hernández’, el yputuber que lograra hacerse con un escaño en el senado, siendo la tercera votación más alta a nivel nacional, reavivó la polémica sobre la reducción del sueldo de los congresistas. Algunos como Gustavo Bolívar o Catherine Juvinao ya se habían retractado de esa posibilidad, entre otros motivos, porque sería imposible hacerlo en esta legislatura, además que les descuadraría sus finanzas; pero, lo que parecía un debate perdido, al parecer seguiría en la palestra política.

El senador electo por la Alianza Verde, hace unos días ya había declarado hace unos días que, si se podía hacer esta reducción de los salarios, que actualmente es de 34 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más o menos unos 34 millones de pesos, que según él se distribuyen de la siguiente manera:

“Los salarios de los congresistas se dividen de la siguiente manera. 8 millones que es el salario base, más 14 millones de gastos de representación y las primas para un total de 34 millones de pesos. Hay una forma de reformar el salario a partir de este momento y es reducir la cifra de gastos de representación”,

esta explicación dada a RCN, la sentenció asegurando que aquellos quienes no quieran cumplir con esta promesa, que estaba dentro de varios planes de campaña, serían expuestos en redes sociales por no cumplirle al país.

Pero es que esta no es la primera o única vez que se ha puesto el tema en consideración, ni siquiera de esta campaña, van 18 iniciativas en total, desde 1.996 se está intentando, tan siquiera, que se discuta el tema.

Cómo dice el senador, es “diciendo y haciendo”, así lo demostró radicando su primer proyecto de ley, que cómo él ha explicado, la idea no quitarle el sueldo como tal, la base, que son 8 millones, lo que sugiere es reducir esos montos de gastos de representación y las primas, que, según sus cuentas, quedarían en 22 salarios mínimos, pero, para ‘redondear’, sugiere dejarlo en 25 millones de pesos.

Ha sido muy enfático en asegurar que, si es posible hacer esa modificación, que no sería bajo un mandato constitucional, si no como una ley orgánica, la cual no se demoraría 4 años, según el senador de la Alianza Verde, serían en 4 debates, los cuales se pueden hacer en un año, como máximo.

“No más mentiras a los colombianos, BAJAR INGRESOS DE CONGRESISTAS SI ES POSIBLE, y si es posible en este periodo, radicamos un proyecto que finalmente logrará lo que durante 22 años se ha buscado en el congreso (...) Yo dejo claro que reducir los ingresos de los congresistas NO CAMBIARÁ A COLOMBIA, ¡pero si reducirá la brecha tan impresionante que existe entre el pueblo colombiano y los Congresistas! Hay una desigualdad muy grande q en este gobierno y en este congreso debe desaparecer”.

El panorama sería tan claro, que dentro del proyecto de ley asegura que una vez se apruebe la iniciativa, en un plazo máximo de 6 meses el gobierno nacional tendrá que tener los ajustes correspondientes para ajustar las finanzas. Además, aunque se reseñan otros funcionarios públicos, solamente se aplicará la modificación a los congresistas.

“Al momento de entrada en vigencia de la presente ley (...) la asignación mensual total de los congresistas de la República será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) Lo dispuesto en la presente Ley no modificará ni alterará las asignaciones salariales de los demás funcionarios públicos distintos a los Congresistas de la República”.

