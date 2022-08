Cathy Juvinao apoyó a Jota Pe Hernández en reducir sueldos de contresistas: “Al país debemos cumplirle sí o sí "

La congresista de la Alianza Verde apoyó el proyecto del senador. Fotos: Colprensa / @JotaPeHernandez

La agenda política colombiana tiene dos grandes discusiones en marcha y estos han promovido comentarios divididos en los últimos días, una es la reforma tributaria por parte del gobierno de Gustavo Petro y el otro es la reducción de salarios a los congresistas. Sobre este último hay varios protagonistas pero uno que ha resaltado en las últimas horas es el senador Jonathan Ferney Pulido, más conocido como ‘Jota Pe Hernández’, está liderando un proyecto para poder reducir el pago mensual de senadores y representantes a la Cámara.

El senador de la Alianza Verde ha liderado uno de los proyectos de ley que espera poder reducir los salarios de los congresistas de manera inmediata y a través de una lista, que ha sido firmada por varios senadores y representantes a la Cámara ha dejado en evidencia quiénes están de acuerdo con esta propuesta y quiénes se niegan a bajarse el sueldo. A esto hay que sumar un factor determinante, el expresidente Iván Duque dejó firmado el decreto 1546 que autoriza el incremento salarial del 2.61 % para los congresistas.

‘Jota Pe’ Hernández ha conseguido un enorme apoyo por parte de diferentes figuras políticas de diferentes partidos, sin embargo, también ha revelado que algunos no han querido firmar, incluso cuando en campaña apoyaron la reducción de salarios. “INCREÍBLE! Una senadora perteneciente a un partido que PROMETIÓ REDUCCIÓN DE INGRESOS para Congresistas, me acaba de manifestar que NO apoyará mi proyecto, “Porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario” Le importa 5 traicionar al pueblo”, aseguró el senador en sus redes.

La reducción de los salarios de los congresistas era una de las banderas de campaña de la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, que acompañada por los senadores, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, han liderado el proyecto que busca reformar el Congreso y que además de la modificación en los pagos mensuales, también trata de disminuir el ausentismo, acabar con la mermelada y acortar sus periodos de vacaciones.

Cathy Juvinao, quien fue cuestionada recientemente por su propuesta de reducción de salarios, se refirió a la iniciativa que viene organizando el senador Jonathan Pulido y ya firmó la lista. Sobre esto, la representante a la Cámara aseguró, “me parece muy bien que el senador ‘Jota Pe’ Hernández exponga a los congresistas que apoyan su proyecto de rebaja de salarios. Yo apoyo el de él, el que presentamos con el Pacto (vienen modificaciones) y cualquiera que busque el mismo objetivo. Al país debemos cumplirle sí o sí”.

En esta misma línea, varios senadores y representantes se han manifestado a favor de este proyecto, uno de ellos fue Iván Cepeda, quien solicitó que fuera incluido en la lista y señaló que ha presentado 14 proyectos de ley para tratar de cumplir con la reducción de los salarios de los congresistas.

‘Jota Pe’ Hernández agradeció al senador y señaló que, “unidos podemos lograrlo, los colombianos llevan 22 años esperando esto, son en total 18 proyectos de ley, entre esos los 14 que usted ha presentado. Este es el momento de enviar un buen mensaje al pueblo colombiano”-

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, también se sumó al proyecto de ley de ‘Jota Pe’ Hernández y afirmó, “como siempre, total compromiso con los proyectos que eliminan los privilegios de los políticos. Invito a mis colegas a sumarse y cuenten con mi compromiso como Presidente para agilizar esta iniciativa!”. El senador Pulido agradeció por ser “parte de este esfuerzo” y afirmó, “es posible reducir los ingresos en este periodo y vamos a lograrlo”.

