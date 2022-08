Cuáles serán las pensiones que pagarán impuestos en Colombia: esto fue lo que explicó el director de la Dian

El director entrante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 14 de julio, 2022. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Luis Carlos Reyes, nuevo director de la DIAN, habló sobre las pensiones que realmente pagarán impuestos despejando todo tipo de rumores acerca de lo que pretende el gobierno nacional de Gustavo Petro frente a este tema que hoy preocupa a muchos colombianos jubilados.

Lo primero que hay que decir es que la propuesta de campaña no cambia, pues la idea es que las personas con pensiones superiores a los 10 millones de pesos sean quienes paguen más impuesto por sus ingresos de jubilación; por debajo del monto mencionado persistirá la exención, según estableció el jefe de la entidad: “A partir de allí empiezan a aplicar las tarifas para lo que ahora será el nuevo impuesto a la renta (la tabla), las cuales arrancan en 0 % para las primeras 1090 UVT”, dijo para Semana.

Aún queda por ver cómo termina el año en términos de inflación para poder determinar finalmente la Unidad de Valor Tributario con el que regiría el impuesto de las pensiones en Colombia. El anuncio de tocar el bolsillo de los jubilados ha causado todo tipo de comentarios y críticas a la Reforma Tributaria que hace unos días se radicó en el Congreso y con el que pretenden recaudar más de 24 billones de pesos de cara a las obras que se prometieron en campaña.

Sin embargo, a pesar de los comentarios que han suscitado frente a gravar las pensiones, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, argumenta que aunque están protegidas constitucionalmente, aún hay una relación jurídica que le permite al Estado gravarlas.

El Congreso tomará la decisión de aprobar o en definitiva tumbar la propuesta tributaria que se presentó desde el nuevo gobierno, dado que habría una división importante frente a las propuestas que además pretenden gravan bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, entre otros, lo que ha desatado un debate frente a qué tanto afectará a los estratos más bajos.

Ante eso, el propio presidente ha salido a decir que gravar un producto como las gaseosas no se hace para recoger dinero, sino para cuidar la salud de las personas, pues dijo que daba diabetes: “El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, porque realmente es malo tomar gaseosa. Un gran porcentaje se enferma de diabetes”, respondió Petro.

Esto no solo iría en concordancia con una política tributaria ya conocida desde la campaña de Petro, sino también a nivel de políticas de salud con la que se espera que sea más prevencionista, según dejó conocer meses antes de ser el presidente de los colombianos.

Por otro lado, el recaudo de los más de 25 billones de pesos también se espera que se logre por medio de poner una carga tributaria a las grandes empresas y a las ganancias ocasionales, entre otras. El 2023 será el primer año en el que se podrá ver si se podrá alcanzar la meta que se impuso el gobierno a nivel de recaudo de impuestos.

