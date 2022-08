Gustavo Bolívar aseguró que no tiene conflictos de intereses para tratar el tema del cine en la reforma tributaria

Gustavo Bolívar niega que haya conflicto de intereses alrededor del tema de la industria del cine en la reforma tributaria. Foto Colprensa.

Esta semana, varios opositores del congresista Gustavo Bolívar buscaron relacionarlo con un presunto conflicto de intereses alrededor de los cambios que se buscan generar en la Ley del Cine, como parte de la reforma tributaria que está en curso, luego de que se filtraran unos audios de una conversación telefónica en la que habla sobre cómo buscará detener uno de los puntos de la reforma que afectaría la industria audiovisual en el país.

En uno de los audios, se escucha hablar a Bolívar con el cineasta Harold Trompetero y este le dice que no se preocupe, que él frenará todo eso, “yo teniendo la batuta de la Comisión Tercera (del Senado), yo no dejo pasar eso. Yo cité mañana a una reunión con la ministra para que socialicemos el tema para llevar los argumentos a donde el ministro de Hacienda, pero eso no habrá problema”.

Apenas se hizo viral esta conversación, las redes sociales se inundaron de comentarios en contra del congresista, criticando su proceder y señalando que habría ofrecido sus oficios para beneficiar a ciertos sectores interesados en frenar la reforma tributaria. Algunos usuarios lo acusan de corrupción, incluso, y otros solicitan una investigación por parte de la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.

Bolívar, en su cuenta de Twitter, se refirió a su conversación con Trompetero y aclaró que el cineasta lo saludó y le preguntó si era posible hacer algo con los cambios que traerá la reforma para su gremio. ““No sé si sabe que en la reforma tributaria se plantea quitar los beneficios tributarios de la Ley de Cine 814 y 1556. No sé si usted nos puede ayudar a frenar ese punto que mataría la industria audiovisual y cinematográfica del país”.

Para despejar las dudas, el congresista señaló: “El audio que circula, lo envié al director de cine Harold Trompero, quien en nombre de los trabajadores de la industria audiovisual, directores, trabajadores y actores, me pide ayudar a frenar el fin a incentivos. Acabo de reunirme con el gremio y la minCultura para tratar el tema”.

La reforma tributaria, en el artículo 69, contempla la cancelación de varias exenciones que presentan las leyes actuales, dos de ellas tienen que ver con la industria del cine y la incentivación para la producción de contenidos en el país. Ya se había presentado una derogación en la pasada administración de Iván Duque, salvando algunos beneficios tributarios. Dicha derogación fue impulsada por los gremios del Cine, quienes apoyaron el paro ante las decisiones del gobierno anterior.

En entrevista con La FM, el congresista señaló que lo que quiso decir en la conversación que sostuvo con el cineasta fue que buscaría una vía para dialogar alrededor del caso con la ministra de Cultura.

Según la declaración de conflicto de interés que deben presentar todos los congresistas, Bolívar tiene actividades privadas directas relacionadas con esta industria, en lo referente a la escritura de guiones y libretos para cine y televisión, producción de obras musicales, actividades periodísticas y propiedad de derechos de autor por obras intangibles, así como actividades en hotelería y turismo, y parques de recreación.

Se registró, ademeás, que tres de sus hijos tienen participación en actividades del sector, relacionadas con sociedades familiares y actividades culturales de producción musical, entre otras.

Bolívar, como presidente de la Comisión Tercera, aceptó que recibe regalías por sus telenovelas, pero aclaró que la reforma no menciona ese tema de forma puntual. “(...) este impuesto no toca las regalías. Esta reforma lo que toca es el bono tributario que se le pagan a las empresas extranjeras cuando hacen novelas o series dentro de Colombia”, dijo.

Juan Lozano, abogado y panelista de La FM, señaló que no ve razones para que esto se pueda configurar en una pérdida de investidura, porque si Bolívar no recibe ingresos del sector hace años, no estaría inhabilitado para la discusión.

