Atlético de Madrid le cerró las puertas a Santiago Arias, rescindieron de su contrato

El Atlético de Madrid habría rescindido del contrato del colombiano de Santiago Arias.

Así como el fútbol es capaz de traer o generar muchas alegrías, también es un ambiente de decisiones fuertes que pueden terminar cambiando el rumbo de cualquier deportista. Hoy se dio a conocer que un colombiano vivió este capítulo negro, que lo dejó a la deriva en su carrera profesional y tendrá que remar contra la marea para poder continuar el sueño del futbolista profesional.

En las últimas horas, el periodista español, Rubén Uria, afirmó que el Club Atlético de Madrid decidió rescindir del contrato del defensa Santiago Arias, dejándolo oficialmente fuera del equipo. En los últimos meses, se comentó bastante sobre la situación del oriundo de Medellín dentro del conjunto Colchonero. Se mencionó que el zaguero no estaba dentro de los planes del director técnico, Diego Pablo Simeone para esta nueva temporada, y así se terminaron dando las cosas.

Este es el trino que publicó el periodista y el que daría a entender que el zaguero es ahora un agente libre en el mercado de transferencias:

“El colombiano Santiago Arias ya no pertenece al Atlético de Madrid. Se rescindió su contrato hace unos días y a partir de ahora, el defensa cafetero tiene condición de agente libre”

Cabe recordar que el cafetero tenía contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2023 y durante la ventana de fichajes de verano los despachos del club, en conjunto con su representante, intentaron buscar algún equipo interesado en sus servicios, no obstante, al no encontrar puertas abiertas, los directivos habrían decidido no seguir sosteniendo al jugador económicamente. Se libraron así de pagar una ficha más dentro de la plantilla, misma que no iba a tener minutos de juego durante esta campaña.

Arias llegó al Rojiblanco con la ilusión de poder consolidarse en la banda derecha, pero las lesiones, especialmente la sufrida contra Venezuela en las eliminatorias al mundial Catar 2022, donde sufrió una luxo-fractura del tobillo izquierdo con afectación multiligamentaria, le dañaron en su totalidad sus planes de triunfar en España.

En total, Santiago disputó un total de 51 partidos con el equipo del Wanda Metropolitano, anotó únicamente una diana, entregó tres asistencias y logró acumular 3.871 minutos de juego. Si bien su participación en el equipo no fue destacada, logró llevarse uno de los títulos más importantes a nivel internacional, en sus vitrinas logró guardar con orgullo la Supercopa de la UEFA conseguida en la temporada 2018/19.

El lateral llegó al Atleti el 31 de julio de 2018 proveniente del club neerlandés PSV Eindhoven por un total de 11 millones de euros. Los ibéricos se decantaron por la velocidad y fuerza de la que, en ese momento, disfrutaba el colombiano, pero poco a poco se fue diluyendo en el grupo de las reservas y el ‘Cholo’ nunca volvió a tenerlo en cuenta.

Desde que los Colchoneros tenían el control de los derechos deportivos de Arias, el colombiano salió en préstamo en dos ocasiones. La primera fue al Bayer Leverkusen, allí solo pudo disputar un partido, el único con los alemanes antes de caer en la peor lesión de su carrera.

Luego le prestó sus servicios a otro club de España, el Granada C.F. Dentro de la institución alcanzó a compartir vestuario con su compañero de selección Carlos Bacca, pero tampoco logró volver al exigente ritmo de competición europeo. Con ellos jugó un total de 14 partidos y anotó solo 1 gol.

Ahora está en duda el próximo paso que tendrá que dar el jugador para mantener viva su carrera profesional.

